羨慕童顏朱鑑然保養得宜 30歲陳靜求凍齡秘方

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

DaDa戲中演事業型女強人，獲老公朱仔疼愛，生活上有絕對主導權，她笑言拍完戲還未抽離到，經常想照顧和提點朱仔。朱仔自言不單止做受保護動物，開工時跟DaDa互相照顧，他說：「知道她要減肥，不能多吃，試過給她餅乾充飢和打氣。」

他們形容拍攝過程好玩但辛苦，電影在短時間內完成，當中扮演爸媽最難忘，朱仔覺得做「騰雞」反應挑戰大：「有場戲講我被整蠱，老婆扮穿羊水要生仔，我要做連串慌張表情。」DaDa則說抱5個月大BB演戲好大壓力：「BB好細個，好怕抱住演戲時會整親他，令他不舒服，呢場戲令我有做媽媽感覺，幻想將來有自己BB時的心情，無時無刻都好驚。」

實習做爸媽

DaDa與朱仔認為拍該片是實習做爸媽的好機會，DaDa說：「現實中無爸媽訓練班，拍戲好似預演，發現做父母好偉大，不容易。」朱仔稱現階段在事業上搏殺，生仔話題對他言之尚早。

DaDa則抱開放態度，隨遇而安，不抗拒隨時結婚生仔，她說：「我都30歲，年紀不細，夠成熟，有責任感照顧別人，只要有合適對象，會向呢方面想。未找到就放多幾年做幕前，現在香港電影空間愈來愈細，有機會就珍惜，我見到朱仔會想起自己初入行，那種熱誠和掙扎。」

DaDa謙稱拍戲經驗不及朱仔，今次抱新人心態跟對方學習，互補不足；朱仔則讚DaDa是好對手。兩人戲內關係甜蜜溫馨，不乏牀上親熱戲，朱仔自爆獻出大銀幕初吻，DaDa聞言哈哈大笑，朱仔表示拍攝時未感尷尬，他說：「我們用專業態度對待。」怕不怕另一半睇到呷醋？兩人同聲說：「我無這個煩惱喎！」

出招冧另一半

《Baby復仇記》於情人節檔期上映，他們預算2月14日在宣傳中度過，亦未有追求者邀約。

DaDa自認現實中是浪漫情人，曾模仿電影橋段，安排燭光晚餐逗男朋友開心，她憶述：「我預早在天台點滿過百支蠟燭台，借故叫他上天台整天線，他見到非常感動。」朱仔愛走細心路線，曾施展冧招送風筒給女友：「她可以日日用，用的時候會想起我。」

讓港人輕鬆一下

香港局勢持續緊張，又遇上新型冠狀病毒肺炎疫情，會否擔心票房？朱仔覺得票房不到自己控制，做好演員本分，希望新片令觀眾有一刻紓緩，他2020年的小目標，是令身邊人開心，包括觀眾。DaDa感嘆好多社會問題不由自主，只想透過這部電影帶出正能量，給大家一個喘息空間，她說：「大家輕鬆下，再換個角度重新出發！」

DaDa新一年期待愛情路上有新發展，她坦言：「有一段時間無（拍拖），連工作都棘住，我無感情，點拍感情戲？」朱仔聞言說：「男士們機會到了！」DaDa直言擇偶條件不高：「有愛心、顧家就得，其次講感覺，靠緣分。」她每年農曆年習慣買桃花，催旺人緣運，她說：「這個圈子好細，好難找對象，我想找圈外人，我會去學打高爾夫球、烹飪，認識不同的人。」

場地：香港九龍貝爾特酒店

服裝：Marc Jacobs（陳靜）、Sandro（朱鑑然）

髮型：Louisa（陳靜）、Lupus Chiu@Orient 4（朱鑑然）

化妝：Louisa（陳靜）

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