確診男病人同坐郵輪 黎芷珊陶傑自我隔離 張寶華：個心沉一沉

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黎芷珊回覆《明報》說：「我ok呀！冇事，無出現任何病徵。我25號返港後都無出街，會自我隔離。其實昨晚聽到都有少少擔心，但無病徵可以放心。同行大家都有討論，他們都無事。船上有幾千人，我見大部分都是日本人，香港人不多。船上面的安全措施都好好，入餐廳前有洗手盆同放了消毒搓手液。」有否影響工作？她說暫時在無綫未有工作，近期外面的工作，很多主辦方都取消了，所以沒受影響。

陶傑：沒有症狀或不適

陶傑在社交網表示：「至今離登船13日，離登岸香港8日，我和船上其他認識的朋友沒有一個有症狀或不適。我不擔心，但盡量少出外。多謝各位關心。『同一個世界，同一個武肺』，雖然已查明那位高齡病者及其家人在船上5日所住艙房是另一層，不必過度恐慌，但尚不肯封關的香港又是何等脆弱。這艘郵輪之上大多數是日本乘客，船快將回抵東京，希望船上人人平安。」

張寶華已聯絡衛生署

張寶華昨日在社交網說，「今日個心係沉一沉，多謝大家關心，我們都沒事，會自我隔離不用過度恐慌，但我非常認同袁國勇教授今日所講，必須馬上切斷源頭，全面將關口人流減至最低，因為你實在估唔到隔籬嗰個去過邊……#天佑香港 #天佑全船人」。

張寶華昨晚再留言表示，一眾朋友昨午分別跟衛生署聯絡及報告情况：「我們沒有咳嗽，沒有喉嚨痛，也沒有發熱，亦把我們知道的告訴了衛生署。而我們不認識那位病患者，也沒有接觸過他，更不屬於他的緊密接觸者，所以衛生署話我哋唔使隔離，可以出街，只要做足安全工作就可，包括戴口罩丶勤洗手丶少去人多地方……所以，如果你喺街見到我同芷珊姐姐一齊，又或者同才子和朋友飲茶……你千祈唔好緊張，千祈唔好怕……我們沒事。加番一句：冇必要，大家都少出街。」

演員未康復《踩過界II》續停廠

另一方面，無綫劇集《踩過界II》5名演員王浩信、張振朗、蔡思貝、張曦雯及簡淑兒前日一同病倒，因而要停廠及取消昨天的外景。原本昨午王浩信、張振朗、蔡思貝等都要開工，但最終都取消。監製林志華表示演員未完全康復，休息多天。