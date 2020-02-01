【開箱】Netflix籌拍真人版《海賊王》 動漫迷是驚是喜？

雖然演員卡士未定，播出日期亦未公布，但有關消息已在網上瘋傳，有粉絲表示期待，亦有網民擔心，真人版《海賊王》可會重蹈周潤發主演荷李活版《龍珠：全新進化》的覆轍，淪為全球動漫迷的笑柄？

美劇《迷》製作人操刀

據Netflix公布的資料顯示，真人版《海賊王》幕後陣容頗為強勁，曾經製作美劇《迷》的Steven Maeda，將會跟尾田榮一郎攜手監製，《神盾局特工》編劇Matt Owens撰寫劇本，並由美劇版《末世列車》的製作公司Tomorrow Studios幕後操刀，第一季拍10集，上架日期未定。

《海賊王》漫畫自1997年開始，於日本雜誌《少年JUMP》連載至今，已經接近1000回，單行本的累計銷量更超逾4.5億冊，並打破「單一作者創作發行量最多的漫畫」健力士世界紀錄。

故事講述少年路飛為了尋找神秘寶藏，並成為史上最偉大的海盜，於是跟一眾拍檔包括：劍客卓洛、領航員奈美、廚師山治、狙擊手烏索普，以及醫生索柏等，向着「偉大航道」進發，展開驚險的冒險旅程。

木村拓哉自認粉絲

雖然真人版《海賊王》演員名單尚未公布，不過，日本「萬人迷」木村拓哉一向是公認的《海賊王》超級粉絲，不單對故事角色瞭如指掌，更與尾田榮一郎私交甚篤，未知木村可會主動要求在新劇客串一角？如果成事的話，肯定話題性十足。

不過，有動漫迷卻擔心真人版《海賊王》可會重蹈2017年Netflix重拍《死亡筆記》的覆轍，後者改編自同名日本經典漫畫，然而美版質素卻跟藤原龍也和松山研一合演的日本電影版相差甚遠，令不少人「大跌眼鏡」。

銳意發展日本市場

事實上，近年Netflix銳意發展日本市場，一方面購入大量經典動畫如《新世紀福音戰士》，以及日本動畫大師宮崎駿創辦吉卜力工作室旗下《千與千尋》等21齣作品播放；另一方面，又把日本粉絲奉為經典的「鹹蛋超人」，改編拍成全新3D動畫《Ultraman》，藉此吸納不同年齡及國籍的觀眾。

如果真人版《海賊王》成功，相信同類劇集將會陸續有來，這對日本動漫進軍國際市場，肯定帶來正面影響。