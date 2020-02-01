何雁詩努力工作明年派大利市

丁子朗韓國掃口罩

丁子朗活動後返電視城拍劇集《踩過界II》，他表示日前趁農曆年假期赴韓國向正在當地旅行的婆婆送驚喜，亦順道購買口罩。他說：「我去超市見到得40個獨立包裝的KF94口罩，立即掃了，旁邊有個香港人想買，我分享一個給他。」他稱韓國市面正常，當地市民不用戴口罩，不過他身為遊客要保護自己和別人，搭飛機、地鐵全程戴口罩，也沒吃飛機餐和飲水，忍了3小時。他稱開工時大家話題離不開討論買口罩、消毒用品。

余德承說今年每個人的新年願望都是身體健康，百毒不侵，大家都買口罩、消毒藥水及酒精搓手液。他希望一切順利，拍多些好節目及劇集。

鄭俊弘忙工作兼行善

鄭俊弘放完假馬上投入工作，主持《流行經典50年》、拍攝新劇及為新歌拍MV，稍後往緬甸參與「雲彩行動」慈善探訪。他說：「去年探訪時助養幾個小朋友，期待今年再去探望他們。」

記者：林蘊兒、鍾一虹