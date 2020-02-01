疫情蔓延 亞視如期團拜 林文龍罩不離口宣布重整架構

鄧俊杰希望亞視在林文龍帶領下重振輝煌。林文龍說：「最緊要大家身體健康，疫情嚴峻，感謝台前幕後員工出席，傳媒都大膽、勇敢來參與。展望今年台前幕後不分你我、不分上下，團結一致，令大家對亞視另眼相看。困難一定能夠衝破，有一日可以除下口罩，輕鬆自在呼吸每一口空氣。」大合照後，林文龍以副總裁身分派利市給員工，他透露準備6位數字利市。

叫員工不用擔心被裁

林文龍之後受訪也戴着口罩，他稱在疫情影響下，社會一片愁雲慘霧，藉新春團拜，希望為大家帶來生氣，他說：「希望為亞視帶來新氣象，新舊同事齊心做出好成績，對行業有衝勁、有熱誠。」他宣布團拜後亞視進入新階段，會重新規劃架構，裝修寫字樓，因此會閉關5個月，直至6月28日才重新運作。他說：「到時整間公司會以煥然一新的形象示人，當天會公布亞視未來新計劃。」他未透露裝修費，稱裝修期間並非不用工作，「我會在家中工作，在外面和員工開會。同時物色有幹勁的同業，任何人才都會吸納」。重組架構是否意味着炒人？他認為視乎工作能力和工種，配合到公司需要是不會被解僱的，「對自己有信心，不用擔心」。

讚郭可盈一早買定口罩

林文龍坦言疫情持續擴散，其工作也受影響，「今年過年氣氛不同，但大家齊心團結，做好衞生防禦措施，任何困難都可以衝破」。他表示日前與家人食團年飯後，就取消所有拜年約會，足不出戶，正好趁機思考亞視未來運作和架構如何處理。他透露昨晨在花園曬兩小時太陽，一邊思考方向，人都精神些。談到市面搶口罩，他讚太太郭可盈在疫情未嚴重時已入貨， 現階段不用為口罩擔心，希望疫情快點有解決方法，像亞視一樣耳目一新，除下口罩，吸一口新鮮空氣，祝願香港早日康復。提到賴彩雲在大馬寄出的20萬個口罩，是否優先派給亞視員工？他說：「亞視員工也是香港人。」

梁雪瑤德國掃100盒口罩

亞姐梁雪瑤與羅思雅受訪時除下口罩。梁雪瑤透露剛從德國旅行返港，在當地買了100盒口罩送給親友。有親戚住湖南，會寄給他們。她稱德國也出現搶購口罩，她行了多間藥房才買到那麼多。她覺得這個時勢要注意衞生，找贖回來的錢都會噴消毒藥水。羅思雅自備大量消毒酒精紙，觸摸完一些東西即抹手。口罩方面，家人在疫情未嚴重時已買了一些，暫時夠用，也有叫朋友到日本旅行時代購。她們承認工作受疫情影響，希望疫情逐漸消退，工作回復正常，亦希望公司重整架構後，可以一起拍劇。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵