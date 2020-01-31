拓展酒品生意版圖 廖碧兒鼠年期待真命天子

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

回顧過去，Bernice與劉愷威、陳豪、林忠豪、盧啟賢經歷幾段情，始終未能開花結果，事業心重令愛情交白卷，她承認恨拍拖：「有人陪我分享是開心事，不過我又喜歡跟一大班朋友一起。自己經常去不同地方飛來飛去，如果可以定下來對培養感情較好，要看有沒有時間。我喜歡認真，不想拍散拖，卻驚一拍拖就想到結婚會有壓力，所以都是跟朋友一齊食飯、睇戲、聚會更多。」

盼進軍意大利市場

在加拿大進修商科課程的Bernice為營商作好準備，4月再為新劇開工，新一年希望身體健康，自家品牌酒品生意亦繼續愈做愈大。

她說：「10年前開始做酒品生意，有代理法國和智利出品，未來希望進軍意大利，亦晉身和升級成為不同酒會成員，讓自己眼界和見識更多。」

封大利市 孝敬雙親

家人分別居香港、加拿大、英國和北京，Bernice估計今年未必齊人返加國慶祝金鼠年來臨。

雖然她已升呢為姑媽和阿姨，單身的她未準備向小朋友派利市，卻一定奉獻大利市孝敬雙親，還希望親自下廚，她說：「我整過蘿蔔糕，爹哋媽咪試過我手勢，ok好味的！在加拿大過年，一定食豐盛海鮮餐，因為好多親戚做海鮮生意，日日都食好多，例如阿拉斯加長腳蟹、魚、蝦，食海鮮又健康。」她認為只要一家人開開心心食餐飯，比吃珍饈百味更值得。

場地及服裝：alice + olivia by Stacey Bendet

髮型：Ivan lee@headquarters

化妝：Ivan Lee makeup

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com