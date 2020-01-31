太太年初六誕6磅B 黃祥興細仔出世組五口之家

黃祥興開心迎接細仔出世，組成五口之家。他的太太Peggy昨日選擇剖腹產子，祥興入產房陪伴在側及剪臍帶。他透露B仔重6磅多，母子都好健康。

陪入產房親手剪臍帶

黃祥興說：「今次入產房同第1、2次感覺好不同，頭兩次覺得媽媽是主角，好關心媽媽的狀態。今次可能年紀大咗，好期待第3個BB，當然也沒有忽略媽媽，會好關心BB幾點出世、如何出世，又會留意醫生點開刀，到醫生話BB出世了，我就幫手剪臍帶，整個過程好順利，覺得生命很重要。我們做父母會將最好的畀小朋友，希望小朋友快高長大。」

為照顧家人退出法國餐廳

昨日年初六，黃祥興祝大家身體健康、心想事成！鑑於近日武漢肺炎，黃祥興提醒大家注意個人衞生，他事前和兩個小朋友都做足預防措施才探望太太和抱BB，入房前替兩個小朋友消毒。今日只會他去醫院照顧太太，小朋友留家以策安全。黃祥興說：「最近收到好多朋友祝福及問候，我叫他們電話祝賀就可以，不用專程來醫院，感謝大家的關心。」他為投放更多時間照顧家人及幕前工作，決定忍痛退出法國餐廳。

許冠傑孫女叫許芷晨

許冠傑（Sam）再做爺爺，細仔許懷谷的太太誕下細女Leah。由於本港醫院採取人流管制，每次只准兩名成年人探訪，Sam和太太昨日前往醫院探孫女。許懷谷在社交網上載爸媽抱孫照片，Sam與太太笑得開心。懷谷留言稱女兒的中文名叫「許芷晨」，還預告是呷醋外父，他說︰「謝謝大家的甜蜜留言。醫院的管理非常嚴格，不允許小孩入內，一次只准兩個人探訪，好消息是Leah很好，奶奶和爺爺也探望了她，她的中文名字叫許芷晨。是的，我準備了槍，為那個約會她的男孩感到抱歉。」

娛樂組