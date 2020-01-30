【開箱】武漢肺炎刺激觀衆？ 《世紀戰疫》重登iTunes電影榜

以SARS為藍本

《世紀戰疫》陣容鼎盛，分別由《盜海豪情》麥迪文（Matt Damon）和《寫我深情》桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）扮演夫婦，還有《心計》祖狄羅（Jude Law）、《鐵達尼號》琦溫絲莉（Kate Winslet）、《粉紅色的一生》瑪莉安歌迪雅（Marion Cotilliard）等主演。

《世紀戰疫》故事雖然虛構，卻是以2003年SARS為藍本，故事講述桂莉芙柏德露來港公幹，不幸染病，其間她到過澳門，之後返回美國的家之前，曾到過芝加哥跟舊情人密會，成為超級帶菌者卻不自知。她回家以後十分不適，最初還以為是時差影響，但沒多久她就跟年幼兒子雙雙逝世。

桂莉芙的丈夫麥迪文身藏抗體，所以即使緊密接觸也沒受感染，但忽然失去至親，最為悲痛，及後從疾控中心醫生琦溫絲莉口中得知太太的病因。琦溫絲莉最後也感染病毒殉職，但她到最後一刻仍追查估計受她感染的病人名單，十分有感染力。

法國影后瑪莉安歌迪雅扮演世衛醫生，積極追查病毒源頭；電影的另一條線則是祖狄羅（Jude Law）扮演的博客，是透過這場災難圖利的不法之徒。他在一篇文章中自稱似乎病了，後來又說被連翹治癒，及後揭發他其實跟藥物投資者串謀……這些情節是否很似曾相識？

曾來港取景

《世紀戰疫》當年曾來香港取景，老實說片中所呈現的，只是一名荷李活導演對香港的片面印象。當時何超儀和徐天佑也有份演出，在片中飾演姊弟，故事講述後者在澳門工作，因此染病，並把細菌帶回香港，讓疫情進一步擴散。記得電影最後對於病毒源頭解開謎底，蝙蝠傳豬再傳人……不管電影是否反映現實，但對於發災難財的無恥之徒、尋找病源的流行病學專家、甘願犧牲的醫護人員，以及輕視疫情帶來的嚴重後果……卻戲如人生，無論SARS還是這次武漢新型冠狀病毒，好像也沒有什麽改變過。