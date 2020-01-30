《狂野時速9》預告 雲狄素隱居一家三口遇險

《狂野時速9》由曾經執導此系列第3至6集的林詣彬操刀，除了原班人馬包括雲狄素、米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）及泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）等參與演出外，兩大金像影后：查莉絲花朗（Charlize Theron）及海倫美蘭（Helen Mirren）亦會回歸，加上《烈火湊仔公》大隻佬約翰辛納（John Cena）、饒舌女歌手Cardi B等首次加盟，陣容愈見龐大。

搶先公開電影海報

新片於去年6月開鏡，同年11月煞科，趁後日在邁阿密舉行記者會前，昨日搶先公開電影海報，以及長約1分鐘的先導預告片，故事延續《狂野時速8》劇情，講述雲狄素已跟女友米雪露芝姬絲結婚，並誕下兒子Brian，明顯是向已故戰友保羅獲加（Paul Walker）飾演的同名賽車手角色致敬，「一切事物都改變了，如今我已為人父」。

一家三口從此在牧場隱居，兒子年紀雖小，但已繼承雲狄素熱愛汽車的優良傳統，身為父親當然老懷安慰；然後鏡頭一轉，米雪露芝姬絲把雲狄素送給她的十字架頸鏈，轉贈予兒子的時候，雲狄素忽然露出憂慮神色，似乎隱約感覺到平靜安穩的幸福家庭生活，即將離他們而去。

完整預告片後日公開

不難估計，上集扮演恐怖分子的查莉絲花朗，今集將為復仇而再次找上雲狄素，這個亦是令他寢食難安的主因。至於《狂野時速9》首條完整預告片，將於後日在邁阿密舉行的記者會上公開，屆時雲狄素跟米雪露芝姬絲等主要演員均會亮相，落力為新片造勢。