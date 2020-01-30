疫情影響 《2020國際中華小姐競選》延期 賀歲片《乜代宗師》收2300萬領先

雖然有多部賀歲電影在內地及香港撤檔，但香港仍有賀歲片上映，未太受影響，票房中規中矩。

昨日4天假期結束，賀歲檔中，黃子華自導自演的《乜代宗師》拋離對手，上映6天（截至1月28日）累積票房逾2300萬稱冠，依走勢有望衝破3000萬。第2位是同上映6天、《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演的《怪醫D老篤》，收約930萬。第3位是上映4天收566萬的《家有囍事2020》；第4位《變雀特工》6天收近600萬。「宇宙最強」甄子丹的《肥龍過江》不敵《我的筍盤男友》，後者4天收約368萬，險勝6天收365萬的《肥龍過江》。

黃子華的《乜代宗師》在年初四（28日）單日票房收260萬餘元，但在假期結束後和肺炎肆虐下能否保持強勢，打破子華在2018年賀歲片《棟篤特工》勁收4470萬的紀錄，就要拭目以待。至於《怪醫D老篤》和《家有囍事2020》單日（28日）收過百萬元票房，算是不錯。

應屆港姐黃嘉雯：安排合適

無綫前日起加強防疫措施，在電視城設「關卡」，入城前要測體溫。港台、商台與新城電台亦宣布取消團拜，減少人多聚集的場合。

無綫昨日再宣布延遲舉行《2020國際中華小姐競選》，表示：「原定於2月15日在港舉行之《2020國際中華小姐競選》，考慮到新型冠狀病毒疫情發展的速度和嚴峻情况，決定延期舉行，日期待定。大會已通知各參賽佳麗和贊助機構有關上述決定。」

已準備好代表香港參賽的港姐冠軍黃嘉雯回覆《明報》表示：「我今日收到公司通知，因為疫情關係，擔心好多海外佳麗這個時候都會有危險，所以比賽會延遲。我覺得這個安排好合適，始終大家的安全好重要，大家反而要更加小心，好好保重身體，避免去人多地方。至於延期到幾時就不太清楚，可以詢問公關或者製作部。」

記者：柯美、陳釗