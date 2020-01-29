【開箱】「小丑」華堅發揮影響力 奧斯卡改餐單七成素菜宴客

為高比拜仁默哀

已退役的NBA一代傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant），本月26日在美國加州乘坐私人直升機發生意外，機毁人亡，終年41歲，跟他同機的13歲女兒Gianna及機上其餘7人亦罹難。高比兩年前曾經憑《Dear Basketball》奪得最佳動畫短片獎，是首名運動員有此榮譽。主辦奧斯卡的美國影藝學院主席大衛魯賓（David Rubin），在午宴上重提高比兩年前出席午宴時表現興奮，之後再引領全場賓客為高比默哀。為了緩和傷感氣氛，魯賓隨後笑言，「出任主席174日，暫未有被彈劾迹象」。

《愛爾蘭人》羅拔狄尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）、《從前，有個荷里活》畢彼特（Brad Pitt）、《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）等候選人現身外，角逐影帝影后的《從》片里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）和《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron），分別帶同父親及母親到場。據娛樂新聞網站Hollywood Reporter記者的現場報道，大會介紹《上流寄生族》導演奉俊昊時，現場的鼓掌及歡呼聲最為響亮。

華堅推動素食有功

不過並非所有候選者都有到場，《婚姻故事》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、《萬千痛愛在一身》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）等候選影后影帝就因有其他工作在身而缺席。爭奪影帝大熱的《Joker小丑》華堅馮力士（Joaquin Phoenix），亦未有到場見證自己的「抗爭」成果，事緣奧斯卡午宴改為素食待客，大會表示頒獎禮後的州長晚宴，也有七成是素食菜式，以示支持環保及致力減少碳足迹。

華堅馮力士是提倡環保的素食者，也致力保護動物權益，據悉他率先游說荷李活外國記者協會讓金球獎首次改餐單，把主菜的海鱸魚變為由蘑菇製作的仿帶子配意大利飯，帶領潮流；其後的影評人選擇大獎、演員公會頒獎禮，亦紛紛把晚宴菜單改以素食為主。華堅在演員公會頒獎禮稱帝後，缺席慶功宴，反而趕到屠場，關注即將被屠宰的豬隻權益。

奧斯卡名廚拍新節目

奧地利名廚Wolfgang Puck主理奧斯卡州長晚宴多年，不時在網頁分享菜譜，不過他暫未公開今年的餐單。

另一方面，早前Wolfgang Puck獲影視串流平台HBO Max邀請，拍攝8集每集一小時的節目，攝製隊主要跟隨他主理不同宴會的經過，據悉將包括奧斯卡派對，以及招待上萬人的全球最大創意盛會Adobe Max，從中可看到Wolfgang Puck所準備的美酒佳餚，以及他和團隊所面臨的挑戰。