張智霖爆盛女周秀娜求介紹筍盤男

Chilam指娜姐是「鱷魚頭老襯底」，他在現場玩小魔術來打發時間，娜姐竟然嘖嘖稱奇，猛問「點解嘅？」Chilam說：「我真的為她的單純和容易受騙而擔心，怕她找不到另一半。」又透露和他合作的女演員，經常都要他介紹男生給她們認識，娜姐亦不例外。

玉帛相見感尷尬

娜姐直認不諱，自爆認識Chilam不久，已老實不客氣叫對方介紹男生給她認識。Chilam說：「我手上黃金筍盤是有的，但盛女實在太多，遺憾未有好介紹給娜姐，但我仍希望娜姐在鼠年可以覓得如意郎君。」

他們在戲中沒有親熱戲，但就有場戲玉帛相見，Chilam還要用雙眼緊盯着半裸上身娜姐的重要部位， Chilam坦言：「都幾尷尬。」並反問娜姐，平時有男生望着其重要部位會怎辦？娜姐回應：「我會望實對方，不過未試過。 」

Chilam笑稱不相信身為性感尤物的娜姐無人望，娜姐笑說：「我平時出街好低調，會著樽領衫。」

年初一賭到初七

農曆新年Chilam舉家赴北海道滑雪， 透露過去的新年多數賭錢為主，「會通宵達旦打麻將、玩魚蝦蟹，一定要盡興，試過馬拉松式，由大年初一玩到初七，連續7日不眠不休，有次有個朋友玩到年初七，頂不順入了醫院，診斷後是三叉神經線發炎」。

Chilam自言Play hard work hard，可以玩到好盡，他說：「我現在心裏面仍是17歲。（新年可以盡情一點？）我一年四季都是新年，正所謂10月都是拜年時。 」娜姐很羨慕Chilam，其新年也是打麻將、玩魚蝦蟹， 但沒Chilam玩得那麼瘋狂。

問Chilam贏多定輸多， 他不敢說自己贏多，但有賭運，他說：「有一次的經驗幾好笑，和靚靚（袁詠儀）家人玩魚蝦蟹，她10幾歲的表弟，一直贏未輸過，臨尾一鋪，他叫大家買蝦，我們在他一個不留神時出蠱惑， 揭盅時他見到無蝦即場崩潰， 從此努力讀書，現在是個精算師。」娜姐笑謂一鋪魚蝦蟹就改變一個人的人生！

展望拍更多好戲

Chilam對去年工作成績很滿意，覺得是超額完成，拍了3部電影、一齣網劇、多個品牌代言，和家人去了很多未去過的地方旅行，又有時間陪媽咪。對於鼠年展望，他除拍戲外，將於4月舉行演唱會；至於去年拍了多部動作片的娜姐，今年想拍多些劇情片和愛情片。

場地：盛天餐管

化妝：Hetty Wong （張智霖）、Natalie Soo @ ND&Co. （周秀娜）

髮型：Ziggie Law @ Muse Hair （張智霖）、Amber Tse @ IL Colpo Central（On Lan Street ）（周秀娜）

服裝：Junya（張智霖）、@theoutnet #irisandink （周秀娜）

記者：柯美

攝影：劉永銳

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