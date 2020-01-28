【開箱】收起搞笑形象 《別告訴她》奧卡菲娜膺金球影后創歷史

有關中西文化衝突

《別告訴她》去年在美國上映，在當地發展的吳彥祖和陳法拉先後透過社交媒體大力推介。《別》片講述在紐約長大的碧莉（奧卡菲娜飾）得悉祖母患上末期癌症，趕回中國探望，但家人選擇向祖母隱瞞病情，更假借一場婚禮，讓所有移居海外的孝子賢孫回家見她最後一面。「竹升妹」碧莉認為讓祖母知道真相是人權，但家人覺得善意謊言可讓祖母善終，一場中西文化衝突因此一觸即發。

《別告訴她》是華裔導演王子逸（Lulu Wang）的親身經歷，卻改編成笑中有淚的喜劇。王子逸在北京出生，父親曾是駐蘇聯外交官，就像片中的女主角碧莉，她也在長春與祖母一起生活過，6歲時隨父親遷居美國佛羅里達州邁阿密，並在當地接受教育。

由饒舌歌手開始

片中的碧莉是典型「竹升妹」，她的經歷令觀眾思考東西方文化對親人患病及離世的不同價值觀；扮演碧莉的奧卡菲娜，是中韓混血兒，韓裔母親在她小時候離世，她由祖母照顧長大。在金球獎頒獎禮她致謝時說，「爸爸，就跟你說我有在工作」，看似搞笑的得獎感言，也道盡她的事業得來不易。

奧卡菲娜本名林家珍（Nina Lum），1988年在紐約出生及長大，曾祖父是1940年代的移民，在美國經營粵菜餐館；她在大學主修新聞，曾習古典音樂和爵士樂，擅長小號。自13歲起成為饒舌歌手，8年前的一曲《My Vag》，讓她成為網紅，奧卡菲娜曾在訪問中表示，「爸爸花了很長時間才接受我做音樂。他認為這不是穩定職業。直到《My Vag》讓我登上《New York Magazine》，他看過文章後，才真正相信我在樂壇有所作為」。

多謝導演給予機會

在樂壇漸有名氣的奧卡菲娜，4年前首次踏足影壇，在《賤鄰2》扮演嘉兒莫蕊兹（Chloe Grace Moretz）的同黨，之後又拍了《盜海豪情：8美千嬌》及《逃出魔幻紀：霸氣升呢》等電影，但全都是搞笑騎呢的角色。來到《別告訴她》，奧卡菲娜抹去濃妝，也收起古靈精怪的表情，扮演在祖母面前努力隱瞞對方病情的孫女，她感謝導演王子逸給予一生難得的機會，「能和你一起完成這部電影，訴說這個故事實在太不可思議了」。對於成為首名亞裔金球影后，她表示：「真的很開心，但同時也會想未來會有更多人獲獎，我希望這只是個開始。」

上映日期：1月30日