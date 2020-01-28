格林美史上最年輕「四大」女得獎者 新人王Billie Eilish破紀錄

早在格林美公布提名名單時，不少外國樂評人已大膽預測，今屆得獎名單將會是新人當道，結果不負眾望。去年Billie Eilish跟22歲胞兄Finneas O'Connell在睡房內錄音的專輯《When We All Fall Asleep, Where Do we Go?》，以及收錄主打歌《Bad Guys》，帶挈她獲得6項提名，結果橫掃5個獎項，除了上述「四大」外，還拿下最佳流行專輯獎，令她成為大贏家。

稱Ariana更值得領獎

當Billie Eilish以18歲之齡，超越樂壇天后Taylor Swift（當年她20歲）成為格林美史上最年輕的年度專輯得獎者，驚喜之情溢於言表，她致謝時說：「我覺得Ariana Grande比我更值得領獎。」現年26歲的Ariana在台下聞言，隨即送上飛吻回敬。

將於今年8月30日來港開騷的Billie Eilish大豐收，饒舌女歌手Lizzo亦不遑多讓，雖然失落年度歌曲及最佳新人獎，但賽前獲得今屆最多8項提名的她，結果包辦最佳流行歌手及R&B演出等合共3獎，表現興奮又激動。

BTS擔任表演嘉賓

近年揚威國際的韓國男團防彈少年團（BTS），繼去年擔任頒獎嘉賓後，今屆跟Lil Nas X、Billy Ray Cyrus等一起演出《Old Town Road》，成為史上首隊踏上格林美舞台的韓國歌手，改寫K-Pop歷史。至於BTS七子行紅地氈時，自爆最想跟Ariana Grande合作，未知他們的新年願望能否成真？

百變天后Lady Gaga憑電影《星夢情深》連奪最佳電影原聲大碟獎之餘，同時憑插曲《I'll Never Love Again》兼獲最佳視覺媒體歌曲獎，令到她的格林美獎座累增至11個，可惜她未有到場領獎，有傳她忙於為2月1日擔任美式足球超級碗的演出綵排，因此被迫缺席。

值得一提的是，今屆格林美選在NBA洛杉磯湖人隊的主場Staples Center舉行頒獎禮，同日發生湖人退休球星高比拜仁（Kobe Bryant）墜機身亡的悲劇，大會在原定悼念去年3月遭槍擊逝世的饒舌歌手Nipsey Hustle環節上，同時向高比拜仁致敬，現場氣氛頓時由狂熱變成嚴肅。

一眾歌手包括John Legend、DJ Khaled、YG、Meek Mill、Roddy Ricch與Kirk Franklin，穿著白色禮服，同台合唱Nipsey Hustle的歌曲《Higher》，最後舞台屏幕播出他跟高比拜仁的照片，憑歌悼念兩名不同界別的「英雄」。