多功能小生黎諾懿 為保港式原味道進軍飲食界

記者：唐嘉晞

攝影：孫華中

訪問當日黎諾懿在工場忙了一個早上，他的糕點由製作到訂製紙袋與品牌貼紙的包裝，他也親力親為。「懿小店」由諾懿太太李潔盈所改，又可以讀作「店小懿」（店小二），有雙重意思。品牌重點是「小」，他解釋：「我希望品牌是貼地的，普羅大眾可品嘗的地道美食。」

諾懿一向煮得，之前他是有限量地製作賀年糕點給朋友品嘗，去年11月樂善堂邀合作義賣，他爽快答應，構思一盒有3款糕，可以試真他的廚藝。想不到踏入12月的工作排山倒海，連續接拍兩個節目又有廣告等活動，而糕點反應熱烈，一再加推至1600盒。他說：「這陣子除了拍節目，我就是到工場開工，整整兩個月每日只睡得3、4小時。不過，可以做慈善又可以分享美食，很開心！」

不急於求成功

諾懿投資生意的經驗不多，就是跟兄長開車房，首次接觸飲食業，他說：「用自己的名字做品牌一定要善於運用，若推出食品太密，我怕沒有驚喜，暫時不會推出恆常的食品。我不想太商業味濃變成買賣生意。『黎諾懿』是藝人，拍戲的，我鍾意演藝工作，不是全職生意人。生意是力不到不為財，事事要親力親為，若我長期煮糕，我會無心機拍戲。我想用自己僅有的名氣，加上技能再集合力量，可以幫助有需要的人。將來會唔會擴大生意發展？可能會！我先要做完手頭工作，自己的性格是一單還一單，不能太急。急就未必長久，個人成熟了，希望可以長久做。怕被誤會，突然爆出來『殺一水』就算。」

鍾情地道美食

諾懿好煮得，中餐與海鮮皆是他的強項，他笑說：「我又無鼎爺（李家鼎）咁犀利！不過，我都唔吝嗇分享食譜，留意我的社交平台，早兩年我已經常分享蘿蔔糕食譜。」

諾懿喜歡煮傳統舊式地道美食，芝麻卷、牛脷酥、燈影煎堆等。他說：「我怕到囝囝長大後，再品嘗不到這類食品，大家怕麻煩不再整。」他為現在難找到好味的白糖糕、夾餅、葱油餅與蘿蔔酥餅等感可惜，他就是喜歡原味道。

全力以赴造人

諾懿的囝囝峰睿（小春雞） 兩歲多，有子萬事足，但他跟太太還是想添多個孩子，問他是否要為小春雞添鼠妹妹？他笑說：「真係唔好意思！我好唔生性，追了一年都未追到，來年我會繼續全力以赴。」

他拍《天天開運王》與玄學家麥玲玲及李丞責等一起開工，諾懿說：「3名師傅都話我今年應該得，仲好大機會是女兒。我真係好想今或明年可以給小春雞添一個妹妹或弟弟一起成長，這是我畢生志願。一家四口，do re mi fa齊晒，樂也融融！」

場地：Fivez Fitness & Wellness

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