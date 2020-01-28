群星悼念高比拜仁 章子怡聞噩耗腦空白 方力申：你走得太早了

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位於洛杉磯的史達普斯中心，同屬湖人及快艇主場館，一直效力湖人的高比拜仁，在該地留下不少足印；第62屆格林美音樂頒獎禮亦在史達普斯中心舉行，大會臨時加插悼念環節，除了全場默哀，並由今屆司儀Alicia Keys陪同男團Boyz II Men合唱一曲《It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday》，台上同時播放高比拜仁生前片段。

里安納度：洛杉磯不再一樣

高比拜仁猝逝噩耗震驚全球，不少荷李活歌影星紛紛撰文悼念，湖人最忠實的星級球迷積尼高遜（Jack Nicholson）接受CBS電視台訪問時表示心碎，他形容高比猝逝如牆身留下大洞，並憶述跟高比初次見面在紐約的麥迪遜廣場公園，而且調侃對方，「我給他一個籃球，還問他『想要我簽名嗎？』他看着我的表情就如我是瘋的」。

同樣是湖人粉絲的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）在社交網留言稱，「高比真的了不起，是一個傳奇；願他及今天失去生命的人安息，慰問他的家人；洛杉磯，從此不再一樣」。另外，歌手Justin Bieber、Kanye West、Taylor Swift、金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）、名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）、《黑豹》卓威博士文（Chadwick Boseman）、《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）等亦撰文悼念高比拜仁。

曾合拍廣告 周杰倫：R.I.P

另一方面，不少與高比拜仁接觸過或受其影響的中港台藝人，都在社交網上載合照及留言悼念。周杰倫曾與高比拜仁拍攝汽水廣告，並合唱由周杰倫作曲的《天地一鬥》。周杰倫在社交網上載高比拜仁照片，寫道「LEGEND KOBE R.I.P」。章子怡留言：「從聽到這個噩耗到現在已經快八個小時了，腦子始終是懵的，一片空白，按鍵盤的手指一直發抖完全不聽使喚…我們的悲痛都是一樣的，誰不希望它是假的，誰又願意相信它是真的？2020年請你不要如此暗淡！天災人禍請你遠離吧，求你了！」

余文樂：你是我們這一代的信仰

方力申與高比拜仁曾有兩次接觸，他分享多張合照及在球場的照片。他說第一次是2011年在上海的藝人籃球賽，他有幸與高比同場打波，大讚對方身手靈活。第2次是2017年觀瀾湖的推廣籃球活動，他憶述當時大膽找高比聊天，說自己退役後常夢見還在泳池訓練或參加比賽，高比卻說沒此情况，退役後再不想念籃球，因有更多想做的事，有更多夢想去奮鬥。翌年，高比憑自傳動畫《Dear Basketball》奪得奧斯卡最佳動畫短片。方力申指高比近年為陪女兒訓練及比賽，重返NBA球場，陪伴家人欣賞比賽，讚賞高比是，「一位好父親，好丈夫，和偉大的運動員，Kobe，你走得太早了，你有更多偉大的事業尚未讓我們看到的呀」。

余文樂說：「除了他的球技外，就是特別喜歡他的鬥心，不服輸的態度，還有自我要求，你是我們這一代的信仰，Heart broken ...R.I.P」。王祖藍分享與太太李亞男跟高比的合照，讚對方為人和善，永遠不會忘記他的親切態度。林熙蕾說看到噩耗瘋了，不敢相信也不願意相信，感慨生命很寶貴但也很脆弱，要好好珍惜身邊所有的人。

另外，陳建州、房祖名、吳尊、炎亞綸、賀軍翔、林俊傑等亦留言或上載照片悼念高比拜仁。