陳靜新春家中開賭局 張繼聰黐實老婆仔女

DaDa最愛「荷里玉」

DaDa稱《家》片系列的女演員每個都很突出，令觀眾留下深刻印象，她最愛《92家有囍事》張曼玉演的荷里玉，她說：「我不敢和以前的角色比較，亦無得比，經典一定有價值，有很多回憶，希望《家有囍事2020》帶給觀眾歡樂又能勾起以前的回憶。」DaDa農曆新年留港為《家》片宣傳，同時會約朋友到家中打牌和玩「魚蝦蟹」，認為大家聚在一起小賭才有新年氣氛，她說：「新年才會玩魚蝦蟹，以往都讓人做莊，今年要搶來做，因為我覺得做莊多數會贏，想沾些好意頭。」

阿聰驚被仔女踢走

阿聰舉家赴日本旅行度歲，「要爭取多些時間和小朋友一起，我很享受陪伴他們，很怕錯過他們每個成長階段。時光飛逝，小朋友轉眼便長大，到時你想和他們一起，他們也未必願意，尤其是男仔，10多歲至20多歲要出去見識世界，很少時間留在家中，所以趁現在兒子還需要我，就多黐實他，驚他踢我走，不過無得驚，我自己也經歷過，希望現在打好個底，待他30歲翻轉頭，多些時間和家人一起」。

DaDa羨慕阿聰有個美滿家庭，也期待着人生另一個階段來臨。鼠年最大目標是否找個好男人？她說：「身邊朋友比我還要擔心，連以前不讓我拍拖的男粉，現在也叫我快點結婚，可能他們均找到生命中的另一半，開始戥我着急，反過來鼓勵我。」Dada不急於拍拖和結婚，緣分未到便裝備好自己。

至於阿聰，今年除了希望繼續拍多些電影外，還計劃創作歌曲，以及開音樂會。

記者：柯美

攝影：劉永銳

場地：盛天餐管

陳靜/Make up & Hair：Louisa Outfit：@iroparis @iro_ithk @ithk #ITHK #iroparis

張繼聰/Hair by Jobbylee@Leighton Aveda Make up：Levina @ PinkyKuMakeUp

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