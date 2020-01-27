鄺美雲到老人院拜年 取消愛犬表演

市民甚為關注新型冠狀病毒肺炎疫情，Cally解釋昨日未有取消探訪，是不想令一班老人家失望，但因應院長要求，沒有如以往帶狗仔一齊來表演，遊戲和儀式亦一切從簡。她雖然沒有戴口罩，但亦有衞生意識，「現在是嚴峻時刻，大家都要多休息、多飲水。聽聞用麻油或精油塗上鼻孔有殺菌作用，我都會試。自己少戴口罩因為怕焗，也希望大家識分享，夠用就不要買太多。我會勤洗手、多睡覺，有助增強抵抗力」。

Cally又提醒大家最緊要保持心境愉快開朗，不要想法太負面，一切事隨緣，她亦會依舊跟朋友拜年。

衛志豪呻難買口罩

衛志豪見近期的疫情憶起2003年SARS情况，他說最近口罩難買，大感無奈；莫家淦家中有8個月大小朋友，慶幸太太早有準備消毒用品，不過為安全，取消很多朋友間新年團拜活動。他說：「原本2月要去北京參與綜藝節目，不過現在很大機會取消。」王致狄從東京旅行返港，亦買了兩盒口罩，稱當地雖未有限購，但後來開始多人搶購而缺貨。

記者：林蘊兒