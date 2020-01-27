陳豪緊張仔女 嚴防武漢肺炎

陳豪表示武漢肺炎疫情未解決，身為家長感到緊張，為免3個寶貝子女受感染，家裏實施一系列衞生措施，「基本衞生常識他們有，每人書包有清潔消毒液，又會向他們解釋這個病症是什麼一回事，叫他們不要用手擦眼，以防受感染」。今個農曆年亦因應環境，減少帶子女到公共場所，陳豪說：「避免去人多地方，家裏聚會就繼續，政府宣布停課，小朋友好開心不用返學，但做家長就憂心，小朋友功課開始多，要保持進度。」問到可有減少返內地工作？陳豪說：「內地都有防疫措施，我不會話不接什麼工作，但會審慎，睇吓去什麼地方及做些什麼。」

陳敏之取消拜年撲口罩

陳敏之覺得整個社會受疫情影響，氣氛緊張，為了大家健康着想，農曆年會低調過，除了年初一跟老爺、奶奶拜年，其他所有親友拜年活動一概取消，「往年一定排滿節目，想小朋友過節有氣氛， 但現在情况，除取消拜年活動，亦不出街食飯，減少與外界接觸」。談到全城撲口罩、物資抗疫？敏之稱也是一分子，「好辛苦先訂到幾箱口罩，因為我要訂埋畀老爺、奶奶，屋企有大有細，仲有家傭姐姐，好快用晒，上一分鐘訂到貨，下一分鐘想再加單都無」。她乖乖留屋企睇電視、跟小朋友玩，「囝囝不用返學，又有大人陪玩，他好開心，日日諗遊戲跟我們玩」。

唐詩詠解鼻高之謎

唐詩詠日前在家族聚會上獲悉嫲嫲是荷蘭與印尼混血兒，換言之自己擁有荷蘭血統，破解鼻高之謎，她表示以前忙於工作，很難參加家族聚會，今次無意間有新發現，「爸爸知道嫲嫲歷史的，不過一直無講我知，我經常被人問為何鼻高，現在大家知道，就不用再問我了」。受武漢肺炎疫情影響，她表示取消珠海商演工作，「應該的，希望身體健康，搵錢不是最重要」。

女兒不適 周柏豪心痛

周柏豪稱最近女兒經常肚痛扭抱，醫生稱嬰兒由滿月至3個月大，容易腸痙攣引致便秘不適，這是難免的成長階段，他坦言為此心痛，「我寧願自己便秘！今年忙於照顧女兒足不出戶」。可有拒親友拜年接觸女兒？他說：「幾個朋友可以的，不要太多，如果探訪，都會要求消毒、戴口罩。我上台表演完，落台都要戴口罩。」他透露原定一些內地工作已取消或延期，「都擔心團隊，不想工作人員有事，最緊要大家平安」。他如期下周赴星馬工作，「有跟老婆提過，返港後要不要找地方自我隔離，無問題才回家。老婆話回家立即清毒、冲涼就得，我都不會太快抱BB，現在什麼都以BB為先」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳