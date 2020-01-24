【開箱】《忒修斯之船》穿越緝兇 竹內涼真重新認識父親

主角有觀衆緣

改編自同名小說的《忒修斯之船》，由《陸王》竹內涼真、《西鄉殿》鈴木亮平、《東京白日夢小姐》榮倉奈奈及《交響情人夢》上野樹里合演。論卡士當然不及《摘星廚神》，不過幾名主角勝在有觀眾緣，而且負面新聞較少，對電視台而言就算收視平平，但起碼不怕演員爆出醜聞，否則像澤尻英龍華和東出昌大，先後爆出藏毒及出軌，隨時影響製作及收視。

《忒修斯之船》講述竹內涼真扮演殺人犯的兒子，某日他穿越時空回到案發之前，希望阻止悲劇發生。首集講述日本踏入新年號「令和」，電視台重溫「平成」時代大事，當中包括平成元年發生轟動一時的小學生集體中毒謀殺案，任職警察的鈴木亮平涉嫌毒殺十多名小學生，被判罪名成立，但入獄多年，一直堅稱無辜。身為殺人犯太太的榮倉奈奈、女兒貫地谷詩穗梨、兒子竹內涼真等，卻受盡欺凌，只能低調過日子。

未緝兇先捲入命案

謀殺案發生後才出生的竹內涼真，自出生以來從未見過父親，只意識到他為家人帶來痛苦。飾演竹內涼真妻子的上野樹里難產死亡，臨終時要求竹內涼真找出父親謀殺的真相，似乎希望丈夫不要逃避，能成為初生兒子的好榜樣。可惜對白方面無法突出這一點，反而讓人覺得上野樹里似在介意丈夫是殺人兇手的兒子。

竹內涼真其後帶着上野樹里遺下的兇案資料回到案發地點，突然一陣濃霧帶他回到31年前。這種穿越效果比起掉進「黑洞」或滾下樓梯，似乎沒這麼老套。不過，竹內涼真得悉自己身處於1989年，卻沒有一絲驚訝，很快便接受了「穿越」的事實，這一幕又顯得有點「離地」。

之後講述竹內涼真無意間拯救了胞姊，發覺自己能夠改變歷史，故決定留在31年前，希望阻止父親殺人；不過他未阻止兇案發生之前，先捲入命案，被懷疑毒害醫生的小女兒。

父子情似《新難兄難弟》

《忒修斯之船》表面上是推理劇，竹內涼真回到過去追查小學生集體毒殺案的真相，但其實更像親情倫理劇。竹內涼真跟從未見過面的父親相處後，開始相信他是清白的。父子互相重新認識的橋段，令人想起梁朝偉與梁家輝主演的《新難兄難弟》。

另外，《忒修斯之船》在新潟縣的雪地取景，看到白濛濛雪景，以及古色古香的露天溫泉，不知會否成為觀衆的旅遊熱點。