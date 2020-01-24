黃嘉雯王菲鼠年目標一致 與古佩玲勇闖演員夢

記者：陳釗

攝影：劉永銳

黃嘉雯雖然將代表香港出戰華姐，但難得新年決定放縱一下，相約王菲和古佩玲打邊爐，點滿一圍寓意十足的火鍋料，包括：肥牛（家肥屋潤）、豬肉（豬籠入水）、響鈴（打響名堂）、枝竹（知足常樂）、魚（年年有餘）、餃子（招財進寶）及雜錦刺身盤（包羅萬有）等，一於擦餐勁。

總結去年，3名港姐異口同聲表示得多過失。黃嘉雯一直想在娛樂圈發展，終於做到喜歡的工作，她相信比之前有更好發展。她亦老實說失是掙少了，明白開頭會辛苦一點要適應。

修讀電影系的王菲去年剛畢業時，曾一度看不到出路感迷惘，後來一個契機讓她參選港姐而入行，雖然收入較以前當兼職模特兒少，但很開心人生第一份工便入到想做的公司和職業。剛滿20歲的古佩玲表示港姐這段經歷是她人生很大的一步，也是她第一份工，第一次感受出糧的喜悅，仍是學生的她會繼續完成學業，希望兩邊兼顧。

踏入新一年，她們都希望往戲劇方面發展。黃嘉雯目前首要任務是代表香港出戰下月舉行的華姐，她坦言時間緊迫，加上上屆陳曉華代表香港奪冠，都有壓力。她亦想作多方面發展，加入無綫最想是拍劇，成為一名演員。

王菲則希望參與多些節目，尤其是拍劇，什麼角色都可以，希望多儲經驗，跟不同前輩學習。從未接觸過娛樂圈的古佩玲，希望多作不同嘗試突破自己，拍劇可演很多不同角色，做不一樣的自己，都幾好玩。

各有不同習俗

談到屋企的新年習俗，屬鼠的王菲今年犯太歲，會去攝太歲，希望鼠年一帆風順，她說：「聽講犯太歲要買套紅色睡衣，早前特意去買，由年三十晚著到年初一，這樣會行好運。」黃嘉雯說都是傳統年三十吃團年飯，年初一至三去拜年，也會與朋友聚會打麻將發新年財；古佩玲指屋企一定會買新拖鞋踩小人，睡衣及內衣褲都要是全新和紅色。

她們又齊聲表示新年最喜歡是：「𢭃利市！」黃嘉雯透露最勁戰績，試過𢭃到5位數字以上；王菲笑指兒時𢭃得多一些，長大後對𢭃利市有點尷尬。

古佩玲無奈說：「我好耐無𢭃利市了！自從去了加拿大讀書，大家過農曆新年時，我就要應付考試，我都是跟當地華人朋友吃飯慶祝，吃完就要溫書，很悲慘。」她很開心今年可在公司度歲兼𢭃利市，不用再孤伶伶。

事業行先不閃婚

3名港姐都有男朋友，黃嘉雯表示原本計劃新年帶瑞士籍男友回家過年，但現在有工作未能實行，她說：「我之前跟他行過年宵，但他不太喜歡，對賀年食物也一般，只喜歡漢堡包和薯條。」

王菲則說會買賀年食品到男友家拜年，自誇是識做女友；古佩玲因男友在多倫多，以往過年會撐枱腳，卻未有機會拜訪對方屋企。她們強調現時事業行先，不會閃婚。

場地提供：高流灣海鮮火鍋（尖沙嘴寶勒巷分店）

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