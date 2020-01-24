武漢肺炎爆發 內地賀歲片集體撤檔

娛樂組

備受關注的7部內地電影分別是王寶強、妻夫木聰主演的《唐人街探案3》、陳可辛執導，鞏俐主演的《奪冠》、成龍演出的《急先鋒》、《姜子牙》、《熊出沒·狂野大陸》、《囧媽》和林超賢執導，彭于晏主演的《緊急救援》。

7部戲在官方微博宣布因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，撤出春節檔的決定，擇日再上映，並安排預售票的退票事宜。內地網民接受這安排，有網民留言：「心疼春節檔的幾部電影，都是佳作。不過心疼歸心疼，我還是不敢去…… 」也有人說：「平安是最好的春節檔#短暫的離別，定是為了他日更好的相見！」。

觀眾健康更重要

《緊急救援》的撤檔聲明中提到「一場突如其來的疫情正在影響每個人的生活……我們不願看到觀眾朋友們，因為觀看電影承擔任何健康風險，更不願看到疫情進一步擴散的可能。沒有什麼比拯救生命更重要！向在一線奮鬥的醫護人員、救援人員致敬。」

多部賀歲片擇日再戰，有估計2月也未能上映，很大機會多部大片會延後至五一黃金周檔期。骨牌效應下，原本在此檔期上映的戲也要延後，相信會引起一陣混亂。

《乜代宗師》香港如期上映

《唐人街探案3》與《緊急救援》原本在香港按排於2月6日賀歲第二檔上映，因為內地延期上映，香港的映期也隨之押後。至於《奪冠》（原名《中國女排》）原定香港映期在1月30日，大年初一起有優先場，但在配合內地檔期也要順延。

香港的電影觀眾仍有得揀，黃子華的《乜代宗師》前日（1月22日）如期上映優先場，全日共播294場，收150萬；電影昨日正式上畫，全日共播577場，截至黃昏6時的單日票房已有150萬元。《乜代宗師》優先場連昨日下午6時的總票房已有300萬，成績不錯。

呼籲剪碎廢口罩

不少內地與香港藝人也在微博留言，紛紛hashtag「#武漢加油」。韓紅呼籲：「為防止大量丟棄的廢口罩造成嚴重污染，請大家裝進袋子再丟棄，丟棄前務必剪碎撕碎，以防止被黑心商販二次販賣（有些成色很新，口罩又短缺），有條件的單位可集中專用垃圾桶垃圾袋丟棄。」剪碎口罩也成微博熱話！

疫情緊張，藝人參與央視的春晚綵排也做足防護措施，網上流傳春晚的後台情况，工作人員穿上全副防衛裝備，於後台與觀眾席噴灑消毒水的照片。

此外，顏子菲家鄉在南京，她表示原本已買了機票，準備回鄉探親，現為安全起見，決定暫延行程。她說︰「難得一年一次趁春節返家鄉見公公婆婆，𢭃大利市，但住在多倫多的父母擔心疫情，反對我回去，只好等兩星期，看情况後再作打算。」