陳瀅拍劇爆肚 自願被洪永城摸心口

陳瀅稱拍親熱戲前，沒有跟洪永城溝通，還玩爆肚，她說：「我不跟他溝通，正式拍攝時捉他的手放在我心口上少少，預先講太多就失去即時反應，不夠好看。」她認為演員做肢體語言時，要信任拍檔。有傳有花旦私下封洪永城為「多咀城」，陳瀅笑說：「不是我改，我是『多手瀅』就真。」Yoyo亦力撐洪永城不多咀，她說：「我沒有認真跟洪永城溝通，不過過程順，他冇加動作。」

張兆輝笑稱劇中享艷福，不遜於洪永城，但拍親熱不及他熟練，並說：「我和姚子羚也有咀戲，不過較浪漫，雖然拍好多次，但點到即止，不似洪永城那麼猴擒，我不夠他熟手，有點生疏，我老婆都有來監場，幫手睇畫面拍得靚不靚。」

做好演員本分

此外，對於陳國強辭任無綫董事局主席及非執董職務，張兆輝戥老闆退休開心，他說：「睇到新聞，他因為之前的經歷，這個決定是對的，不同階段有不同需要。」

蕭正楠多謝陳生為公司出力，相信這個變動對演員無影響，他會繼續做好演員本分，最難忘獲陳生讚賞劇集《超時空男臣》演出，他說：「他有看我們拍劇，讚我做得個角色好好，當然好開心啦！」姚子羚都認為公司內務應交給有關人士處理，只管做好演員崗位，她說：「我印象中陳生好有風度，試過跟他同𨋢，他讓我先行。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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