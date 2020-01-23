群星賀蔡卓妍封影視后 Twins鼠年赴大馬拍劇

阿Sa帶同兩個獎座到場，她一直沒有時間慶祝得獎，難得前晚這樣多人相聚，感受到大家的心意很開心。阿Sa透露將會到馬來西亞拍網劇，未拍先興奮，因為有阿嬌（鍾欣潼）、關智斌與何佩瑜參與，Twins又再一起拍戲，會在大馬逗留幾個月，預計今次工作會好好玩。阿Sa又稱這劇本是近年看過覺得最好的，所以特別期待。農曆新年後準備啓程往大馬，今年農曆年她會留港，節目之一是到老闆楊受成家賭錢，過往戰績皆大有斬獲。

容祖兒初一開始歐美巡演

容祖兒上周六完成澳門演唱會，她稱開騷當日喉嚨劇痛，幸好準備了藥物傍身。完成演出後她接受針灸放血又刮痧，身體狀况無問題。早前她膝頭勞損，現在康復中，跳舞後要敷冰又浸熱水，目的是血液循環；除了演出，平日會遠離高跟鞋。大年初一祖兒正式展美國與歐洲巡演，首站是美國拉斯維加斯。她表示媽咪今次不同行，因要留港湊孫，她只好將媽咪交給經理人霍汶希代為照顧，Mani逢初一初二也大排筵席，媽咪有口福。

衛詩雅滑雪受傷撐拐杖

任達華傷癒近半年，他頻頻運動，狀態極佳，農曆新年假期後便投入工作，「𠵱家開始跳吓繩又跑得步，『keep moving, keep walking』繼續向前行。我好鍾意拎啞鈴，但拎啞鈴就做唔到，因為膊頭撕裂，所以慢慢來，我可以多跑步，之後會在澳門及馬來西亞拍攝。」

前晚衛詩雅撐拐杖到場，上月她跟朋友到北海道滑雪受傷，「登山時我由chairlift跳下來，聽到骨裂的聲音，左腳眼位置的骨斷了！」衛詩雅稱被送落山入院治療，翌日返港，西醫建議做手術，但她尋求中醫治療。她稱最嚴重時骨裂位置腫脹又黑了，要坐輪椅，她才感受到香港對傷殘人士的設施極不足。

娛樂組

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