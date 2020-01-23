疫情持續 劉德華4月演出恐有變 蔡依林3月武漢騷宣布延期

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正備戰下月紅館演唱會的劉德華，將於4月17至19日假武漢光谷國際網球中心舉行「My Love 劉德華巡迴演唱會—武漢站2020」。現在疫情惡化，武漢巡唱是否如常舉行，華仔公司跟武漢方面的主辦單位正在溝通，一旦有消息會公布。

戴佩妮李宗盛演唱會雙雙延期

台灣天后蔡依林將於3月7日假武漢體育中心體育館舉行的「蔡依林Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會武漢站」，主辦單位昨日（22日）宣布延期舉行：「新型冠狀病毒肺炎疫情態勢嚴峻，湖北省政府、武漢市政府、武漢文旅局先後緊急發布通知。同時，國家衛健委相關專家也建議相關區域居民減少出行，避免聚集，防控疫情升級。鑑於上述狀况，為響應國家關於疫情管理的要求，保障觀眾的健康和安全，我司決定暫緩本次演出，延期舉行，具體演出時間將另行通知。」蔡依林經理人亦證實收到延期演出通知。

金曲歌后戴佩妮擔任主唱的樂團「佛跳牆」，原定2月14日及16日分別在成都和武漢舉行「佛跳牆BJ肆2020巡演」，亦決定雙雙延期，各票務平台正陸續安排退款。

剛完成高雄巨蛋演唱會的李宗盛，原本3月8日到湖北黃石舉行「有歌之年」演唱會，現在同樣因武漢肺炎疫情影響，宣告延期。