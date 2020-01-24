【開箱】「雷神」基斯新節目挑戰極限探討養生 Paris Hilton變身廚神 亂煮有觀衆

探索逆齡方程式

導演戴倫曾為國家地理頻道拍攝《宇宙奇石》（One Strange Rock），今次《Limitless》會從科學角度出發，探討衰老到底是難以避免，還是可以救治？節目中「雷神」基斯會接受不同極限挑戰，探索如何活得更健康及長壽。

喜愛滑浪的基斯同時熱愛健身，他早前才推出相關的手機應用程式Centr。每一集基斯不但會跟研究長壽的科學家會面，發掘人體潛能。他又會到訪世界各地探索逆齡方程式，譬如研究懂武術的人瑞生活習慣，又學習美國海豹部隊的抗壓方法等。TCA的記者會上，基斯透過預錄片段表示，「我自願當實驗品，為了科學，會在全球不同地方接受一連串精神和人體挑戰，希望找到新的意念，活得更長壽健康」。

另一方面，真人騷女星Paris Hilton日前亦現身TCA記者會，進軍YouTube的她，將於5月推出紀錄片，早前她在個人頻道亦變身廚師教烹飪，一周之內累積超過250萬瀏覽次數。

紀錄片5月首播

來自富裕家庭的Paris Hilton於2003年憑真人騷《The Simple Life》走紅，伙拍歌手Lionel Richie的女兒Nicole到鄉郊生活，單是第一集已吸引1300萬觀衆欣賞；其後她的牀上激情片段在互聯網瘋傳，金髮蠢妹形象深入民心。

跟樂壇小天王Justin Bieber一樣，Paris應邀為YouTube拍攝紀錄片《This is Paris》，預計5月首播；雖然靠「賣自己」熬出頭，在TCA的記者會上，Paris自言很怕醜，紀錄片卻公開她很隱私的部分、過去發生的事件及想法，據悉攝製隊追訪她到世界各地長達一年，「我講了很多難以宣之於口的事情，是很難忘的經驗，但同時很可怕，當我首次看這紀錄片時，想過可以『刪掉』它嗎？我嚇壞了，但製作團隊對此片有完全的控制權」。據悉她的母親Kathy及胞妹Nicky都會在片中亮相。雖然Paris一向給人的感覺是喜愛夜蒲，但她很多時都感覺孤獨，「在荷李活長大，很難相信別人，因為你不知道他們的動機是什麽？我曾經被出賣很多次，才變得現在很堅強」。

非一般「教煮」

意念多多的Paris剛於上周在個人的YouTube頻道擔任「教煮」，在長約16分鐘的片段中，她示範了焗千層麵。披着及腰長直金髮，腳踏高跟鞋，身穿貼身牛仔褲，加上十指美甲，看她在廚房走來走去，會以為那是時裝店。但Paris自言從小跟媽媽在廚房打滾，所以很會煮。

看下去卻是毫無章法，Paris買現成的闊麵條滾熟；開了數包免治牛肉；調味時更搞笑，下了幾種不同的鹽，而且全部很隨意，下多了就用廚房紙沾水吸走多餘分量；加黑胡椒時扭動11下，因為那是她喜歡的數字。買了兩款不同的芝士，還抱怨其中一款沒有切碎，連累她要很「殘暴」地不斷刨芝士；醬汁是現成的，用來攪拌牛肉的器具，她也傻傻分不清，最重要合心意；廚房很寬廣，煮完卻很有戰地感覺，似乎得有傭人善後。

當千層麵焗好後，Paris既沒像一般烹飪節目般提供菜譜，也沒有切開製成品拍個近鏡給觀衆看。正如《華盛頓郵報》某專欄作者說，這節目銷售的是Paris自信與趣味，跟美食無關；但疑似植入廣告卻比比皆是，譬如她忙着煎熟牛肉的同時，會拿起一支噴霧往面上噴，鏡頭前清楚展示是她的品牌；又強調千萬別脫水，於是見她拿起一瓶名為Neuro Trim的飲品，好奇的觀衆會google一下，就會發現它是不少名人鍾情的健康飲品。

Paris在形象方面也許仍是金髮蠢妹，但一點也不笨，憑藉名氣，她推出過香水、護膚品，服裝、到世界各地擔任派對DJ，現在甚至借煮食節目尋找商機。