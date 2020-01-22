《小丑》華堅稱帝棄慶功趕赴屠場慰豬

從網上流傳的片段所見，華堅馮力士穿著出席SAG時的禮服到屠房，他接受訪問稱很感恩到現場，「很多人都不知道肉類和奶類工業所造成的虐待和殺戮。我看過，所以要在此。我們有道德責任去講這裏發生的事，並公開當中真相。我們被錯誤灌輸很多動物在農場很快樂的畫面，在肉類罐頭、在餐廳裏，但全都是謊言」；華堅跟其他參與者還用長管向籠內的豬隻餵水，他說很多人每星期都來到屠房慰豬，所以他自覺有責任到場支持。

今年的金球獎及影評人選擇大獎都提供素食給賓客享用，自小茹素的華堅曾因此大讚，他在金球獎稱帝致辭時，就呼籲演藝界同業應避免乘搭私人飛機，減少碳足迹。華堅意識到農業發展要砍掉大量樹林來拓展農地，跟氣候變化有關，因此他也多次出席有關動物權益和氣候變化的活動，他曾說，「你可以選擇怎樣消費，雖然有些事無可避免，我今天和昨日都坐飛機，但我可以改變自己的飲食習慣」。

華堅趕赴屠場時所穿著的禮服，來自同樣提倡素食的Stella McCartney設計；而且華堅之前亮相數個頒獎禮都是穿著同一服裝，以實際行動響應環保。

珍妮花讚畢彼特sweet

提起SAG頒獎禮，珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）與前夫畢彼特（Brad Pitt）在後台世紀合照，成為網絡熱話，尤其後者緊盯熒幕看珍妮花封視后一幕，更被認為超級可愛，珍妮花受訪時談及此事，大讚前夫很sweet；至於畢彼特，有傳他有意演出重拍版的《朱古力獎門人》，扮演尊尼狄普（Johnny Depp）演過的同一角色Willy Wonka。