甄子丹勸掂王晶 唔拍屎尿屁

子丹受訪時表示早幾日已得知Niki做準媽媽，他說：「Niki話有事想告訴我，我都估到，應該啦！拍《肥龍》時原本不知她有個愛人，拍拍吓就有愛人，我都叫她快手生多幾個。」談到子丹戲中扮演肥佬很大挑戰，皆因劉德華曾在電影《瘦身男女》中演肥佬好鮮明，他表示為了視覺效果，更要求王晶打肥螳螂拳，取笑對方因打得太辛苦，愈食愈肥，又稱對票房無壓力，希望幾部賀歲片都收得，百花齊放。有指子丹稍後參與電影《倚天屠龍記》新版，他說：「我只是過鏡，露一露面，同古天樂一樣。」

毋懼網民呼籲罷睇

王晶表示在東京拍外景時要捱凍演打戲，非常辛苦，提到票房方面有否壓力？他說：「無乜所謂，香港檔期配合到咪上映囉，內地就安排了情人節檔上映。」網友呼籲罷睇該片，他說：「政治不講，如果因為政治而罷睇是無法計算在內。」

另有報道指《倚》片，邀得林峯、文詠珊、朱晨麗主演，會在浙江拍攝，王晶賣關子表示暫時要保密。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com