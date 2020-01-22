周秀娜陳靜首映鬥性感 張智霖首讓魔童捧場

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

周秀娜表示事前沒有跟陳靜夾過服裝，到現場見陳靜穿黑色，也覺得「咁襯嘅」！陳靜性感黑色透視裝示人，透露與周秀娜戲中都有性感演出，問誰較性感？陳靜說：「睇觀眾點睇，各花入各眼，我們有很多對手戲，性感招數很犀利，但各有不同，一剛一柔，家姐（周秀娜）是剛，有很多動作，我就柔，比較嗲，有些小聰明，用美人計去解決問題。」

望賀歲片百花齊放

周秀娜稱戲中兩人會扮俏護士和兔女郎，她說：「我的兔女郎裝扮都幾靚，因為有很多動作，所以幫我設計貼身衫加短裙，盡顯線條美。」農曆年她們會留港為電影宣傳，陳靜表示今年有多部賀歲片，百花齊放是好事，會入場支持其他賀歲片。

張繼聰有兩部賀歲片上映，他感開心又榮幸，首次自己打自己，他說：「是Chilam（張智霖）大戰甄子丹，我只做好演員本分，演好部戲配合宣傳，希望在新年帶歡欣給觀眾。」張智霖指媽媽有來捧場，太太袁詠儀（靚靚）因有工作，「魔童」要返學，未能出席，之後會入戲院欣賞。他說：「將會是魔童第一次看我演出的電影，以前年紀細驚他睇唔明，現在長大，會明白劇情，加上是喜劇，更易明白。」

帶利市出埠度歲

張繼聰與張智霖農曆年都會與家人到日本，張繼聰去東京，張智霖則去北海道滑雪。張智霖透露之前去日本滑雪，被靚靚拍片取笑水皮，他為自己平反：「之前部戲未殺青，未敢去盡，今次可以大顯身手，讓她知道我的厲害，我會拍一條精彩片段給大家看。（要一雪前恥？）她好乞人憎。（兒子滑得好過你？）是應該的，他是小孩較矮小，平衡力較佳。」他會提早吃團年飯才去滑雪，雖然不在港度歲，也會帶利市傍身，他說：「去到北海道個個熟口熟面，帶了頭盔仍被認出。」

張繼聰笑張智霖要邊滑邊派利市，他亦驚覺在東京可能遇見熟人，也會效法對方帶利市出埠。

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