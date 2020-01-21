珍妮花安妮絲頓爆冷封視后 畢彼特緊握前妻不放 網民叫復合

畢彼特憑《從前，有個荷里活》大熱榮膺男配角獎，他致謝時不但調侃導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）有戀腿癖，談到片中角色又說，「這角色很難，一個很興奮的男人，脫了衣服，但跟老婆合不來」，鏡頭隨即移向珍妮花，只見她微笑拍掌，似乎很欣賞前夫的謝辭。之後有傳媒拍到畢彼特逗留在後台，而且當宣布珍妮花得獎一刻，他緊盯着電視熒幕。

珍妮花似乎沒預料會憑《晨早直播室》的主播角色封后，而且擊敗《王冠》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）等勁敵，所以顯得有點激動，頻說「難以置信」；但她不忘多謝劇中拍檔麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon），結尾又多謝未能憑《未成大器》獲SAG及奧斯卡提名的阿當辛迪拿（Adam Sandler），大讚他在片中演得出色。珍妮花之後跟畢彼特在後台相遇，互相道賀得獎，畢彼特更緊握前妻的手腕不願放，不少傳媒拍下這世紀合照，並在社交網瘋傳，有網民起哄催促兩人復合。