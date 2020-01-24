扮演茱地嘉蘭 雲妮絲維嘉封后 《小丑》華堅SAG稱帝多謝勁敵

華堅馮力士擊敗《極速傳奇：福特決戰法拉利》基斯頓比爾（Christian Bale）、《從前，有個荷里活》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《婚姻故事》阿當戴華（Adam Driver），以及《搖滾太空人》泰朗伊加頓（Taron Egerton）等對手，在SAG稱帝，他致辭時不忘提及這4名勁敵。華堅特別講到很多年前每次試鏡都有回音，但最後總輸給同一人，那就是里安納度狄卡比奧，更稱對方25年來都給他很多靈感。華堅致謝尾聲，又向曾演同一角色「小丑」的已故男星希夫烈達（Heath Ledger）致敬。 據報SAG在最佳男主角獎項方面跟奧斯卡最貼近，過去25年有20名SAG影帝都順利「晉升」為金像影帝。

《上流寄生族》奪整體演出獎創紀錄

現年50歲的雲妮絲維嘉在《星夢女神：茱地嘉蘭》扮演茱地嘉蘭（Judy Garland），講述這名一代巨星的最後歲月，再次榮膺最佳女主角。雲妮領獎時多謝過往合作過的演員，包括她的成名作《甜心先生》拍檔湯告魯斯（Tom Cruise），大讚對方既專業又善良。她亦把獎項獻給茱地嘉蘭，說50年後大家依然想念她。

《上流寄生族》面對《愛爾蘭人》、《從前，有個荷里活》、《陽光兔仔兵》、《爆炸性醜聞》等強敵，爆冷奪整體演出獎，是SAG首次有外語片得此殊榮，嘉賓對此片反應熱烈，《上》片宋康昊、李姃垠、李善均、崔宇植及朴素丹等主角先後兩次上台介紹角色及領獎，全場都起立鼓掌致敬，宋康昊透過翻譯人員表示：「我非常榮幸能獲得此獎，永遠不會忘記如此美妙的夜晚。」事實上，《上》片是去年美國最賣座的外語片，在當地上映102日，累收超過2800萬美元，全球票房更接近1.4億美元；至今仍未落畫，就算看昨日的美國票房榜，仍佔第13位，韌力甚強，絕對叫好又叫座。