電影評論學會大獎 《叔．叔》奪最佳電影 太保劉俊謙雙影帝 蔡思韵首擔正封后

娛樂組

《第26屆香港電影評論學會大獎》得獎結果昨日出爐，「最佳男演員」得主是太保《叔．叔》與劉俊謙《幻愛》，「最佳女演員」是蔡思韵《幻愛》，「最佳電影」《叔．叔》，「最佳導演」曾國祥《少年的你》，「最佳編劇」黃綺琳《金都》。6部推薦電影包括《戲棚》、《金都》、《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》、《新喜劇之王》、《幻愛》及《少年的你》。大會表示今屆經過7小時激烈討論及3輪投票才得出賽果。其中影帝爭持激烈，太保與劉俊謙各有支持，再三討論及投票，仍兩度出現同票，不分高下，故成雙影帝。

蔡思韵：繼續追尋電影夢

蔡思韵首次擔正主角即封后，她說：「剛收到消息有少少空白，很開心也很驚喜！多謝香港電影評論學會，這是我第一部主演的香港電影，除了幸運，亦獲肯定。感謝《幻愛》製作團隊、導演周冠威和我的對手劉俊謙，讓拍攝過程、演繹角色所承受的悲傷、痛苦、崩潰都不算什麼。留下的盡是一些美好與快樂的片段，是我們一起來訴說這個愛的故事。很感恩過去這幾年遇到很多好的前輩、好的劇本，令我增值不少。會繼續追尋我的電影夢，盡力演活每一個角色。」

劉俊謙封民選視帝再奪獎

劉俊謙剛在民選電視大獎中，憑ViuTV劇集《教束》撼贏《白色強人》馬國明，成為網民心目中的「民選最佳男主角」。現在再奪影帝，他多謝評審的欣賞，得到這個獎好開心，因為《幻愛》是他第一部參演、上映的電影，能夠獲肯定，好感恩。他感謝《幻愛》團隊、周冠威導演及蔡思韵。拍攝雖然辛苦，但他非常享受，希望電影可以給多些空間大家了解精神病患者的世界。

太保從影50年 拍戲無想過攞獎

太保從影50年首次擔正男主角即封帝，他接受《明報》訪問時說：「當然開心，尤其是如此專業人士給予的名譽，當然要多謝他們給我鼓勵，睇得起我，會繼續努力。外間能夠有此聲音，對我來講是好開心，因為拍戲不是每部都好，能夠榮幸拍到一部好戲，觀眾又喜歡是好難得的，行內人又給予肯定。從影50年第一次獲男主角提名，覺得非常開心，亦好意外，是第一部做男主角，又給我肯定，是更加開心，興奮又談不上，因為拍戲無想過要攞獎。」