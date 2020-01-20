先贏金球獎 下站奧斯卡 《1917：逆戰救兵》奪製片人公會獎

《美麗有罪》森文迪斯（Sam Mendes）根據祖父在第一次世界大戰的經歷，編撰《1917：逆戰救兵》的劇本，並親自執導。故事講述一戰期間，兩名英國小兵臨危受命，必須在一天內越過敵陣，向前線同袍傳令煞停進攻，若任務失敗，1600名英軍將墮入敵軍陷阱，性命堪憂。森文迪斯以一鏡到底的拍攝方式，讓觀衆如置身戰地現場，贏得不少掌聲。

PGA提名與奧斯卡相若

《1917：逆戰救兵》先奪得金球獎最佳電影及導演獎，上周公布的第92屆奧斯卡提名名單，又會跟《極速傳奇：福特決戰法拉利》、《愛爾蘭人》、《陽光兔仔兵》、《Joker小丑》、《小婦人》、《婚姻故事》、《從前，有個荷里活》及韓片《上流寄生族》等其餘8片爭奪最佳電影殊榮，其實PGA的最佳電影候選名單跟奧斯卡相若，只是PGA多了一部《神探白朗：福比利大宅謀殺案》。《1917：逆戰救兵》監製琵琶哈里斯（Pippa Harris）在PGA領獎時表示，該片是向一戰或其他很多衝突中仍堅守價值的人致敬，「現世到處是分歧和衝突，這電影只是想提醒大家，別以為我們繼承下來的和平是理所當然」。森文迪斯則向提供創作靈感的祖父致敬，又讚揚一眾台前幕後工作人員。

PGA把最佳動畫頒給《反斗奇兵4》，《阿波羅11號》則贏得最佳紀錄片；PGA舉辦30年以來，過往有21屆最佳電影賽果跟奧斯卡一樣，包括去年的《綠簿旅友》，《1917：逆戰救兵》在奧斯卡行情因而看漲。另外，大會亦有個別獎項表揚不同監製，包括Plan B電影公司老闆之一的畢彼特，以及Netflix掌管內容制定的Ted Sarandos等。頒獎嘉賓亦星光熠熠，繼有《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron）、瑪歌羅比（Margot Robbie）和妮歌潔曼（Nicole Kidman）等。