謝安琪冧莊最優秀流行女歌手 大贏家張敬軒錄音講感受

娛樂組

張敬軒只以聲音談感受，沒有現身拍片，他憑《百年樹木》獲得金曲獎，他說得獎歌是紀念10年前聽《櫻花樹下》的一班樂迷。

謝安琪在影片中說：「邊個時期嘅我都好真實，係累積返嚟嘅我，包括期許嘅我，想你哋認識嘅我，去年自己做了很多新嘗試，我係好正能量嘅人，演唱會得到回應好多樣化，成日覺得創作如果牽動到大家情緒係好好，我覺得共鳴唔一定要經歷同一件事，做創作要真心，自己都要心跳冒汗，先有機會觸碰其他人嘅心。」

鄭秀文奪全球華人至尊金曲獎

鄭秀文憑《我們都是這樣長大的》獲頒「全球華人至尊金曲獎」及金曲獎，港台播出她在演唱會的一段讀白：「我相信每個看似很壞的事情入面，其實我們能在當中找到一些美意。」

周柏豪成為「十優歌手」及以《老少平安》獲得金曲獎，他說：「過年成日祝人老少平安，現在身分改變，由入行時陽光男孩到擁有自己家庭，成為爸爸，好多睇法不同了，結婚後將家庭行先，成為爸爸後放棄自己所有嘢，想畀晒下一代。音樂都是不斷成長中，用自己點滴寫入歌曲，情感好重要，音樂人就係鍾意將自己人生寫入去。」「十優歌手」中包括容祖兒與陳奕迅等。

新人金獎姜濤感恩多機會

姜濤力壓一眾新人成為「最有前途新人獎」金獎得主，銀獎是MIRROR，銅獎是林穎彤。姜濤說：「我作為一個新人，擁有好多難得機會，包括《全民造星》咁多人愛戴，知道出單曲時充滿好奇，作為歌手的初心，我希望繼續愛這個舞台。」

「最佳進步獎」金獎陳健安表示：「2019對我意義係搵番自己，是一個很重要的過程，回顧從C AllStar到單飛工作，明白什麼叫默契，困埋思考問題，我係邊個呢？慢慢懂得自己應該要做什麼。我的初心好簡單，細個被陳奕迅的歌感動過，自己都想用這個方法感動人。」

昨晚港台節目有悼念已故「銀嗓歌后」姚莉、「粵曲王子」鄭錦昌及「音樂巨匠」黎小田的部分，播出他們昔日的畫面懷念及向他們致敬。

（第42屆十大中文金曲）