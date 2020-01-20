效力無綫半生 觸底線促離巢 劉江：無辦法生存 沒預期的退休

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

場地：老掌櫃東北菜館

劉江在《萬千星輝頒獎禮2019》爆出約滿離巢，令人嘩然。雖然他全晚笑容欠奉，但受訪時沒說無綫一句壞話。劉江接受《明報》專訪說：「做人要厚道一點，當晚頒獎禮是公司主場，我不可以騎劫，不希望這樣！我最不捨是一班同事，之前在同事群組已寫了一段道別文，免得他們不知我為何突然消失，合作多年有感情的。」

被讚厚道，劉江稱全因小時候跟師父學京戲有關，師父教要尊師重道，但他說：「不過嬲時面口會展現出來，始終包不住，當晚確表現得很不開心。」他只肯透露無綫和他傾約時觸及其「底線」，令他難以生存，言談間隱約道出不少玄機。他指決定不簽約時，兩晚睡不着，眼光光望着天花板，太太知他放不低。

放不低為何不降低底線接受？「底線不會降低，其一牽涉到生存，其二要接受現實，年紀開始大，很多事想做，但現實環境加上這個制度，是無辦法生存，那唯有考慮退，但這絕對不是我預期的退法，快了很多。我從沒想過退休；即使退休，合適的可能會玩下，是退而不休的心態」。

「有時套劇不知所謂都要去做」

劉江說生存不到，有很多因素，不一定是金錢：「如工作量超過10多小時，晚晚好夜收工接受不到。有時套劇出街，你覺得不知所謂，而你都要去做，也接受不到。有時我要照顧別人，又有誰照顧到我呢？這也接受不到。簡單而言，我都要生存，我演一個角色，都希望別人幫到我，每次為幫人，自己做出來的成績又如何？」是否拍到無癮？他即道：「我又不想用『無癮』兩個字形容，可以說是拍到沒什麼衝擊，個人無得進步。我都想再進步一點，團火要保持住，不可以一直企響度。我在這一行的日子已開始倒數，在有限日子，我希望有些火花，這亦是我決定離開的一個原因。」無綫有沒有挽留？他只說：「無綫覺得畀我的條件ok，傾了很多次，條件都無改變，尊重不尊重睇你點睇。」

「現今無綫已沒有人與我鬥戲」

劉江認為，沒有黑夜，星星也不會發揮到燦爛光芒。在無綫37年，看到今時今日的境况，他有點意興闌珊：「誇張點說，現今無綫已沒有人與我鬥戲，早期還有關海山和鮑方，之後陳鴻烈都走了。我和公司講要物色其他人選，否則無綫就沒人演大家族，但回覆是還有我，我真的不似，如一個畫面有四代人，我怎看也不是最老一個，演戲如果靠化妝修飾太多就不好睇。當年拍《情濃大地》，我上面是關海山，下面是羅嘉良，現在我做了關海山個位，但欠缺中間一輩。可能高層在寫字樓，跟我們在現場感覺不同。」

對於無綫青黃不接的問題，他表明不想在自己口中講出來，但大家都睇到。雖然近年製作方向向好，但問題是無培養新人，他說：「以前好多老一輩傍住一個主角，現在要一個老一輩傍住很多新人，真的做不到；加上有很多新演員沒有戲劇修養，對戲劇沒有認識，即使做足功課，不識做都無用，我不會主動提點，和我同場只有這一場，不和我同場時會怎樣？我有時會忍不住講，但不知會否聽。以前我每拍一場戲會看重播，亦試過不看，即表示場戲唔得，睇都嘥氣。」

劉江37年間遇過不少好對手：「不同階段好對手有好多，有歐陽珮珊、李司棋、黃愷欣、羅嘉良等；當中陳鴻烈在《同事三分親》、《畢打自己人》是個好對手，很有火花，不刻意做卻合拍，之後沒有人給我這份感覺，有時看重播都會心微笑，拍得好過癮。近期要數到張繼聰，和他在《收規華》很少對手戲，有場對手戲大家討論怎去演，出來效果好好，過程短暫，但很開心。」他認為拍得開心、有得着，一套劇都夠，近年有《金宵大廈》、《平安谷之詭谷傳說》、《收規華》、《載得有情人》、《拳王》，他說：「在乎劇本，有得發揮我就開心。」

敗給周嘉洛 不會酸溜溜

回想37年難忘事？他說：「我思考緊37年來我得到什麼？只有養妻活兒，安定生活，滿足一下演戲，當然不會是零，其間也有很多起伏，但在37年找一粒石出來很難。一個演員當然想演出令人難以忘記，但遇不到這種角色，很多好過我的演員都遇不到，個個在等運。」運氣欠奉，多年來於台慶頒獎禮只獲頒過「傑出演員大獎」。之前他憑大熱的《金宵大廈》角逐「最佳男配角」，卻輸給入行數年的周嘉洛，可有酸溜溜感覺？他說：「其實期望過攞獎，但攞不到不會酸溜溜，多年來頒獎禮運作，我多多少少也摸到脈搏，好平常，我會形容頒獎禮只是一個節目，是一個不按牌理出牌的遊戲，我開工不是為攞獎，在工作有開心有快樂就ok。」

不執著演什麼 只要有發揮

劉江12歲在台灣讀京戲，20歲畢業回港發展，先做舞獅、配音，再到國泰電影公司，繼而轉到佳藝電視、麗的電視，1981年被挖角加盟無綫，劉江笑言：「一直以為無得走，現在有得走了！」說到離開無綫一刻心情？他說：「不可以自由出入電視城，是最大變化，但我覺得始終會有一日入番去，除非永不錄用，也不是頭也不回這麼冷。都開心多謝無綫幫我決定我決定不到的事，因我經常扭扭擰擰，想做又唔想做。走時沒有喊，很開心和同事說『江湖再見』。」他說現今雖然零收入，但也不是什麼都做，會有要求：「如沒要求不如繼續簽約！我是不言休，希望有好戲搵我，我不執著演什麼角色，有得發揮就可以。」可會考慮教戲？他說：「不會！無從着手，劉老師只是花名。」

離開無綫 太太最開心

他指離開無綫最開心是太太，他60多歲時，老婆已叫他停下來，但不捨得，做完一年又一年，太太曾問他這年紀還搏是為什麼？「其實不是不好，可以陪太太行街，出去見識下，嘗試未演過的角色，有些新衝擊，今次是一個契機，有人幫我做決定」。離開無綫後，他先和太太到台灣旅行過農曆年：「去尋找少年時在台灣讀書的飲食味道，不知還有沒有得吃，只想拾回那份感覺，年紀大開始念舊。」

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