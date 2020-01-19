【開箱】佐藤健新劇講醫護之戀 激似《惡作劇2吻》

日劇流行漫畫改編

近年不少日劇改編自人氣漫畫，《戀愛可以持續到天長地久》亦不例外，由円城寺真紀2016年推出的同名漫畫改編。首集講述高中女生上白石萌音即將畢業，在東京旅遊期間，遇上突然暈倒的老婆婆，上白石萌音慌張之下大聲呼救，扮演醫生的佐藤健碰巧路過救回老婆婆，她因此迷戀對方，繼而立志當護士，追尋夢中情人。5年後上白石萌音終成為護士，上班第一天即向佐藤健當眾表白，卻換來一句「你是誰？」她還因為工作上連翻出錯，被佐藤健視為絆腳石。

追求醫生的護士

上白石萌音其後得悉佐藤健的溫柔只限於對待病人，對同僚要求甚高且冷言冷語，故被稱為「魔王」。她大表失落之際，發現一名病人企圖跳樓自殺，危急之間大聲呼叫求助，佐藤健再次在緊急關頭下現身救回病人。

佐藤健透露，其實早已認出上白石萌音是當年偶遇的高中生，令後者重燃愛的希望。

《戀愛可以持續到天長地久》以醫生與護士之間的愛情故事為題材，讓人想起同樣改編自日本漫畫的經典台劇《惡作劇2吻》，當中女主角湘琴為了男主角直樹而成為護士，《戀》劇的上白石萌音跟湘琴一樣，滿腦子只有愛情，工作能力欠佳，唯一優點是對病人充滿愛心。佐藤健的角色設定也跟直樹如出一轍，同樣是優秀醫生，但對愛情毫不關心，面對女主角主動追求，只懂逃避。

《戀愛可以持續到天長地久》由《中學聖日記》金子亞里沙擔任編劇，《陸王》田中健太執導。首集播出後口碑不俗，其中佐藤健感謝上白石萌音幫忙救回老婆婆，以及為她戴上頸巾一幕，觀衆大讚浪漫兼感動。由於今季日劇欠缺愛情題材，加上佐藤健與上白石萌音的新鮮配搭，收視有望殺出血路。