周柏豪首奪最受歡迎男歌星 菊梓喬冧莊最受歡迎女歌星成大贏家

菊梓喬連續兩年冧莊攞「最受歡迎女歌星」，成績拋離傳不和的吳若希，還擊敗容祖兒、楊千嬅。有指吳若希去年在事業上發力，可惜重奪「星夢一姐」夢碎，宣布得主是菊梓喬時，吳若希擰轉面拍手跟其他歌手傾偈。

菊梓喬受訪表示：「對今次成績非常開心，上次得獎時未識反應，只是搏命做好自己，寫歌同做歌，今年攞獎就有壓力！」她不怕被指搶走吳若希獎項，說她穩坐星夢一姐地位？她拒認：「冇一姐，係大家鍾意咁嗌，成日笑我。」

吳若希稱做一姐壓力大

吳若希自言有3獎好滿意，今年最大願望推出屬於自己故事的歌和音樂會，紀念入行10周年。失落「最受歡迎女歌星」，再次拱手讓出「星夢一姐」之位？她似有弦外之音說：「我都冇攞過，攞過女歌手獎先係一姐。呢啲好大壓力，我驚攞完不夠循規蹈矩，出現情緒問題，影衰大家，這些交畀人承受啦，我坐台下開心過企台上。」

菊梓喬才是一姐？她高八度說：「梗係啦！佢喺我心目中永遠係一姐。」提到菊梓喬攞獎，她擰轉面拍手？她笑說：「對唔住，今年大家有Gif圖，我下年面向鏡頭拍手。」

周柏豪首次奪得「最受歡迎男歌星」，他表現驚喜：「我從來冇諗過攞呢個獎！」領獎時他提到女兒說：「今年仲想多謝周芯悅，雖然她未意識到咩事，我想透過電視記錄低，知道爸爸去到邊都掛住佢，I love you。」

王浩信獲歌手讓位

周柏豪覺得2019年是人生大滿貫，老婆、女兒都健康，又讚女兒腳頭好，在事業上很滿意，希望未來有更好的事來臨。

王浩信獲「最佳原創歌曲金獎」及「人氣王大獎（男歌星）」兩獎，他感滿意和榮幸，希望今年做多點音樂回饋大家。他趁機多謝老婆和女兒背後支持，他入場就座時，要8名歌手讓位，被指有「大哥」排場，他說：「唔好咁講，我2004、2005年就入行，只是年紀大，受大家關愛。」

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：黃梓烜、鍾偉茵

（2019年度勁歌金曲頒獎典禮）

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