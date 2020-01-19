社會氣氛緩和 新劇趕拍外景 歐陽震華扮交通警惹火：多得楊明頂住

無綫新劇《伙記辦大事》昨日在大埔科學園開工，歐陽震華（Bobby）、楊明、馬德鐘及鄭子誠等在場。Bobby穿交通警制服的造型曝光，他開玩笑稱這造型好惹火，但最近多得楊明「頂」住。

楊明呻燉湯店隔日被投訴

最近楊明是非纏身，繼燉湯店遭破壞，女友莊思明搭飛機借筆掀風波。日前又被投訴位於荔枝角的燉湯店涉違規經營，該店只有「食物製造廠牌照」，只可以外賣，不能堂食，但店內設座位招待顧客，故被食環署以無牌經營食肆提出檢控。昨日楊明接受訪問，他表示自去年7月以來不斷受攻擊，包括在網上社交平台，他的燉湯店則不斷被投訴，幾乎是隔日有投訴，他面對過不同的政府部門並處理，有些投訴內容好搞笑。店舖被投訴原因有涉防火條例，甚至被指用走私豬肉。

荔枝角店清走摺椅

問楊明有關荔枝角店涉無牌經營的指控？他稱已吩咐該店的員工跟進，食環署於周一曾派人到場，處理了，問題不大。他說：「沒有堂食便無問題，員工會勸喻客人不要在店內進食。」昨午記者到該店觀察，原本有摺椅供顧客坐，現場的椅皆搬走，但仍然有顧客在店內站着進食。

稱女友莊思明心情OK

問楊明這半年工作與生活的影響？他稱食店是首當其衝的，少了遊客與人流，旅遊業淡靜，骨牌效應下飲食與零售受影響，整個社會也承受。娛樂圈的工作受影響程度是不少活動取消，他拍《伙記辦大事》外景也要小心。幾個月前氣氛太緊張，要避免到人多的地方拍攝。早前女友莊思明跟網民開戰，他稱女友講出事實，但有部分被歪曲，她現在心情OK。楊明說：「等過一陣子，社會氣氛、人與人之間的分裂緩和，大環境會復原。」《伙記辦大事》年三十晚收工，楊明最開心，稱大家眾志成城趕及在農曆新年前完工，他會先陪家人，再安排假期到外地休息。

Bobby接劇睇班底

Bobby稱《伙記辦大事》去年10月開拍，以3個多月完成30集戲，進度正常，只是初開拍時社會氣氛動盪。他笑說：「我呢啲交通警在街上拍戲好惹火，所以將外景延遲，因為比較敏感。拍攝未必受滋擾，但多人在現場行來行去，就多一事不如少一事。」問Bobby今年會否再拍TVB劇？他稱未有時間表，也不是每年拍一部TVB劇，《誇世代》後也隔了兩年才接拍《伙記辦大事》。工作最重要是合作班底開心，他特別欣賞此劇監製陳耀全，看過他的《是咁的，法官閣下》拍得很用心，故接拍《伙》劇。

馬德鐘年三十晚「坐監」

昨日馬德鐘透露煞科日他要拍入獄戲，年三十晚坐監大吉利市。監製陳耀全解釋因要先完成「馬神」劇中演律師的正常造型，最後才剪髮拍監獄戲，大讚對方專業。他又稱《伙記辦大事》接近完成，外景拍攝一直也很順利。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

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