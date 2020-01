【開箱】妮歌潔曼新劇5月首播 劇照未見陳法拉

【明報專訊】面對Netflix、亞馬遜等影視串流平台的挑戰,有線頻道HBO總算力保不失,旗下《傳媒家族繼承人》及《切爾諾貝爾:傷心的兒童》分別贏得戲劇類及迷你影集的最佳劇集獎,豐收而回。TCA(電視評論協會)一年兩度舉辦的節目巡禮,日前輪到HBO將於今年4及5月推出的《I Know This Much Is True》及《The Undoing》登場,兩劇的主角妮歌潔曼(Nicole Kidman)和馬克路法奴(Mark Ruffalo)均有現身親自講解內容。