《上流寄生族》獲大鐘獎11提名 宋康昊鄭雨盛再爭影帝

自去年奪得康城影展最高榮譽金棕櫚獎後，《上流寄生族》在韓國各大頒獎禮幾乎戰無不勝，例如去年11月舉行的青龍獎頒獎禮上，此片包辦最佳電影、導演及女主角（曹汝貞）等5獎，遺憾的是宋康昊失落影帝，且看他跟《5時恭候的證人》鄭雨盛、《白頭山：火山浩劫》李秉憲、薛景求《沒有你的生日會》及《天文：問天》韓石圭爭奪大鐘獎，能否反敗為勝。

金香起挑戰影后

另一方面，今次輪到曹汝貞落選，改由《沒有你的生日會》全度妍、《5時恭候的證人》金香起及《82年生的金智英》鄭有美等角逐影后；至於最佳電影幾乎成為《上流寄生族》囊中物，其他候選作品包括《炸雞特攻隊》、《5時恭候的證人》、《我們與愛的距離》及《天文：問天》，頗有陪跑意味。

事實上，曾被喻為「韓國奧斯卡」的大鐘獎，隨着近年是非不斷，無論公信力與權威性均大不如前，例如在2015年大會宣布得獎者「不到場，不給獎」的規定，結果惹來影壇中人不滿，於是發起杯葛行動，導致前年舉行的頒獎禮場面冷清，20名得獎者中，只有8人上台領獎，相當尷尬。

曾被杯葛 決心改革

有見及此，大會於是提出多項改革，其中之一就是把原本安排在年底舉行的頒獎禮，延後至今年2月，跟真正的奧斯卡看齊，好處是可以把全年上映過的電影，一併納入提名名單內，避免出現遺漏情况。第56屆大鐘獎頒獎禮將於下月25日在首爾慶熙大學和平殿堂舉行。