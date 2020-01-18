吳若希自認模特兒身材 爆老公關注性感女星

老公對她的身材是否滿意？吳若希聞言狂笑，叫大家問她老公，因老公好飄忽，一時一樣。她又爆老公在社交網關注好身材的性感韓國女星和大馬女神林明禎，她曾問老公喜歡好身材的女孩，還是她這種沒「胸」閒時間的女孩？老公在她面前當然說喜歡她。她未有呷醋，認為各有各好。

王麗嘉性感曬事業線，明顯消瘦不少，她說沒刻意減肥，可能最近吃少了。她平日有做運動，但不像媽媽馬詩慧勤力，自己比較懶和貪睡。

王麗嘉望進軍國際舞台行騷

王麗嘉現全職做模特兒，今年目標到外國面試，希望在國際舞台行天橋。她上圍豐滿，說控制不到，試過瘦好多，胸部卻沒變。可能好多人羨慕她，但她認為胸部太大並非好事。

記者：柯美

攝影：孫華中