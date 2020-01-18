扮細無難度 最想觀眾鬧 張兆輝演戲追求零瑕疵

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

張兆輝繼3年前劇集《全職沒女》後再為無綫拍劇，原來是被《黃金有罪》的角色打動，他說：「以前演過的角色較單一，忠就忠、奸就奸、反叛就反叛，或者是民初背景；今次的故事就好豐富、有戲味，我演的人物性格層次立體，亦正亦邪，令我過足戲癮。」

拍《黃金有罪》過足戲癮

該劇以1977年至1987年的香港作背景，並以股票題材包裝，講述張兆輝扮演的泰國華僑榮木桐，不擇手段及不惜出賣親友成為巨富的故事。張兆輝覺得劇本夠精警，自己不用再加料，反而着重追求演繹上零瑕疵，「監製、美術要周圍搵舊景點，但舊景當中夾雜好多新景物，試過好多場中環外景，因為要兼顧好多事，拍完睇片才發現有新式冷氣巴士，於是要重拍，我演出時都避免穿崩。扮年輕人亦無難度，預先搵老婆幫我美容，加上服裝、髮型配合」。

難忘與吳岱融打足3分鐘

張兆輝最難忘在泰國拍外景，有多場打鬥動作戲，為了幫劇組追趕進度，他與吳岱融都不惜身，「現場有替身，但用替身試位、拍攝、剪接，不夠時間做，於是我和吳岱融親身對打，打到導演嗌Cut都聽不到，因為環境好嘈，雖然打足3分鐘消耗體力，好喘氣，不過我們發現身手仲好好」。

香港受到反修例風波影響持續大半年，社會氣氛欠佳，有部分網民認為無綫電視新聞報道偏頗而呼籲罷睇。張兆輝要身負重任救亡收視，他說：「有無信心？不知㗎，不過上次拍《全職沒女》收視OK，今次都不擔心收視，故事夠張力，觀眾肯睇幾集，一定會追看落去。」他最期待角色露出邪惡一面，不知觀眾有何反應，「我不怕被觀眾鬧，鬧就好，代表我做得好，代表有人睇，是好事」。

當年炒股贏粒糖輸餐飯

談到劇中能掌控股市，他稱現實中是股票輸家，更試過損手爛腳，奉勸大家要量力而為，「如果1980年代就拍這部劇，我一定不會玩股票，買股票要花時間認識，跟人買只是博一鋪，千祈不要學炒股，好似劇中一句對白『你班盲頭烏蠅，只聽冧把以為有錢賺，死了都不知咩事！』真的，我都試過贏粒糖，但輸餐飯，之後無玩啦！阿爸教落投資物業，都是按部就班，儲錢買樓，然後再樓換樓」。

亂局中尋找快樂 享受人生

1982年讀藝員訓練班出身的張兆輝，經常在無綫進進出出，都留意到觀眾睇電視模式改變了，但對無綫近年裁員、換血、減少製作並不意外，認為是定律，他說：「我入行至今都是這個模式，人來人去，可能你留幾十年，我就來回三四次。」反而香港自去年起陷入亂局，他感受頗深，「人總要生活，要一路向前看，該做的就做，不該做就不做，人過了一段時間就要為自己打算，我現在會享受、欣賞好東西，過埋餘下的人生」。他表示近半年在外拍戲、做商演，減少踢足球的群體活動，當獨處時就練高爾夫球，趁機曬太陽，接觸大自然。

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