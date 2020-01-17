【開箱】名嘴嘲笑「小丑」華堅馮力士兔唇犯眾憎 龜縮多日終道歉

手口並用惡搞華堅

身兼清談節目《The Wendy Williams Show》監製及主持的55歲美國女星Wendy Williams，本月7日在該節目的主要環節「Hot Topics」上，首先大讚「小丑」華堅馮力士外表吸引，眼神凌厲，突然詞鋒一轉，變成挖人瘡疤，她說：「當他剃鬚之後，你就可以見到嘴唇上一道裂縫，大家怎樣稱呼它？是唇裂，兔唇。」

Wendy Williams不單取笑華堅馮力士，更「手口並用」，以手指翻開自己嘴巴，藉此模仿兔唇的樣子，整個過程長達10秒。

節目播出後，網民紛紛指摘她的言行過火，《月滿抱佳人》金像影后雪兒透過社交媒體怒轟對方：「媽媽一向教我，要幫助和愛護別人；如果你的媽媽知道你的所作所為，必定感到羞恥。你應該被解僱。」

兔唇球員連日追擊

美式足球員Adam Bighill及其初生兒子均是兔唇患者，他得悉Wendy Williams嘲笑華堅馮力士後，連續5日透過社交媒體「狙擊」對方，批評其言行「醜惡又冒犯」，要求她向所有兔唇患者公開道歉，有關帖文獲得大批網民轉載及留言力撐。

事件擾攘多日，直至昨天Wendy Williams終於「跪低」，公開向華堅馮力士及所有兔唇患者致歉，為了表示誠意，她答應以該節目名義向兩個支援兔唇患者的慈善組織捐款，又承諾會向觀眾灌輸正確的相關知識。事後Adam Bighill表示，接受她的道歉。

輕微唇裂毋須手術

去年11月，華堅馮力士接受美國綜藝雜誌《Vanity Fair》訪問時，罕有提及自己的兔唇，他承認這是與生俱來，屬於輕微的唇裂，因此毋須接受手術，但臉上永遠留有疤痕。

《The Wendy Williams Show》自2008年推出至今，曾經多次提名艾美獎最佳娛樂清談節目主持，不過從未得獎；反觀她的主要競爭對手、為善不甘後人的同志名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）主持同類節目，則連續數年成為艾美獎贏家，看來並非無因。