【明報專訊】韓國人氣男團防彈少年團(BTS)將於下月21日推出全新專輯《Map of the Soul:7》,並於上星期開始預售。據BTS所屬經理人公司公布的數字顯示,新碟自本月9日至15日期間,預售額高達342萬張,不單打破他們去年推出《Map of the Soul:Persona》預售268萬張,打破出道以來最佳成績,更刷新韓國唱片史上最高預售紀錄。