木村拓哉聲演《多啦A夢》扮猿人 18歲長女木村心美吹奏《魔雪奇緣》獲讚

文：蘇珮欣

據日本傳媒報道，木村拓哉將為今年3月6日在當地上映、《多啦A夢》第40部動畫電影《多啦A夢：大雄的新恐龍》配音，聲飾一頭會講人話的猿人，牠的身分特殊，掌握着關鍵的秘密，並且監視多啦A夢等人的行蹤。

今次是木村第3度聲演動畫電影，他分別在2004年及2010年為動畫《哈爾移動城堡》及《超時空甩尾》主角配音，亦是尊尼事務所首位聲演《多啦A夢》動畫電影的藝人。

誤以為是整蠱節目

對於相隔10年再次為動畫配音，木村表示驚訝：「最初以為是整蠱節目。能夠為《多啦A夢》其中一個角色配音，到現在還是不敢相信。」據報木村已經完成配音工作，對於個人表現，他謙稱只需跟隨多啦A夢與大雄等角色的步伐，不忘大讚電影好看，很想快些到戲院欣賞新片。

被問到最想擁有多啦A夢的法寶是什麼？木村笑言拍戲期間，經常想要「記憶麵包」，但又不甘心被取笑自己沒記性，寧可選擇「任意門」，原因是「我想登上喜馬拉雅山的山頂，小時候的我曾經懷疑家中書枱抽屜是否真有時光機」。

另一方面，木村覺得戲中胖虎的金句：「你的就是我的！」很有型，可是現實中無法成為胖虎，可以的話，希望成為大雄與小夫的混合體，「我不似大雄那樣能快速入睡，也不像小夫般生活富足，兩者結合就最好」。

木村心美餐廳演奏

提到木村，現年18歲的長女木村心美被最新一期日本雜誌《女性Seven》爆料，指她在本月上旬，在東京一間有現場爵士樂及古典樂演奏的高級餐廳內演出。

當日心美穿上黑白連身裙，出場時一臉害羞，不過表現出色。心美用長笛演奏人氣動畫《魔雪奇緣》等6首歌曲，完騷後被不少粉絲包圍，人氣絕對不下於任職模特兒、年僅16歲的胞妹木村光希。