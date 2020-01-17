當年學詠春被周星馳打沉 毛舜筠不敢挑戰動作戲

毛舜筠表示當年與周星馳拍《龍的傳人》，因有很多動作場面，拍攝前她花了很多時間學詠春，以為練到非常犀利，怎料一開工，動作指導元奎要求她踢腿後卻被嫌棄，令她非常傷心。

毛舜筠說：「星仔小時候已經學詠春，因為他一直想做打星，所以好畀心機學，亦學到好犀利。拍攝時他問我可否連打十次樁，我打一次已經想死要停，他在旁邊一副嫌棄的眼神看我，問我要不要再練？終於打沉了我做功夫演員的想法，所以做打星真的不簡單。」

毛舜筠與甄子丹早在《92黑玫瑰對黑玫瑰》合作過，當時聽到對方彈得一手好琴，簡直驚為天人。她說：「所以今次他在戲中會用音樂配合動作場面，十分有美感。」

張繼聰：下世拍打戲

張繼聰表示在戲中與甄子丹演好兄弟。問他想不想拍打戲？他自嘲道：「都可以！現在由拉筋開始，應該到下一世就可以拍，動作演員是由細學起，我現在點學都追不上。」

場地：富薈旺角酒店

毛舜筠 化妝：Jane Lin 髮型：Domanic Tao 服裝：Marella

張繼聰 化妝：PinkyKu 髮型：Jobbylee@Leighton Aveda 服裝：Brunello Cucinelli

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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