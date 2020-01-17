撐拐杖消瘦疑似中風 劉松仁：康復中，放心

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劉松仁近年幕前演出不多，2015年曾與汪明荃合演無綫劇集《華麗轉身》。去年他擔任音樂劇《利瑪竇》策劃及總導演，事事親力親為。今年1月《利瑪竇》重演，去年12月他在社交網開心宣布重演消息。日前莫文蔚前往欣賞，在後台跟劉松仁及主演的王梓軒合照，見到劉松仁雖然較前消瘦，但笑容滿面甚精神。其後他與台前幕後慶功，大合照時還笑着舉V字手勢，完全不覺得有任何異樣。

傳手震口齒不清

突然傳出劉松仁疑似中風消息，令關心他的朋友擔心。他被拍到撐着拐杖，右手及右腳不太靈活。

有報道指劉松仁數月前的情况更差，出席朋友聚會時，手震及口齒不清，朋友想介紹醫生給他被婉拒，說有可信醫生跟進中，有信心可以康復，但會較漫長。有稱劉松仁跟內地一名氣功師練氣功，以及有名醫幫助治病，費用昂貴。劉松仁面對傳媒採訪時表現輕鬆，笑笑口說是整親，在康復中。昨日他回覆表示：「謝謝關心。康復中，放心。」

石祐珊：跌親不是中風

王梓軒經理人石祐珊否認劉松仁中風，她說：「不是中風，應該是排練之前跌親而已。而且正在康復中。他每場都有來看，精神不錯。」