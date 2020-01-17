黎諾懿命格有女 薛家燕傳授秘方

稱陳寶珠腰有舊患

提到有傳陳寶珠患呼吸系統疾病？家燕姐表示應該不是，稱對方去年擔任她演唱會嘉賓時，腰間已感不適，綵排完要去針灸，「是做大戲的舊患，現已好了很多。她沒事，很健康，待我拍完《天天開運王》就會約她吃飯拜年」。

黎諾懿表示農曆新年不出埠，經歷早前一家三口去泰國慶祝聖誕，兒子和太太先後出現不適，「囝囝出發前已不適，不知食物中毒還是流感入腸，去到第一日便食乜嘔乜，第4日到太太食物中毒，又屙又嘔，我要照顧他們，回港變了人乾似的。加上今個月要搞慈善蘿蔔糕，又要拍節目，見得囝囝幾日，新年都想陪他」。

黎諾懿今年推出自家賀年糕點作慈善，他說糕點早已售罄，最後加碼至1600盒，但沒料臨近內地春運，影響內地來港的運輸，幸有內地朋友出手幫助，順利把包裝物品運抵香港。

黎諾懿望今年追到女

一直恨追個女的黎諾懿，笑言首次近距離接觸3名堪輿學家，趁機追問貼士，「現在每晚都請他們吃飯，順便指點迷津。師傅很保守，說我命格是有機會生到女，但沒講是第幾個。（會追到女為止？）不要了，兩個便夠，希望今年自己生性一點」。

家燕姐笑稱有秘方給黎諾懿，但不方便公開講，需要時間、食物和動作配合。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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