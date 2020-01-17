白雪仙羅艷卿面前唱粵曲 呂良偉壓力爆燈：希望唔失禮

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

慈善粵曲演唱會前晚於西九戲曲中心大劇院舉行，白雪仙（仙姐）與羅艷卿（卿姐）、南紅、南鳳、任達華、呂良偉與太太楊小娟、汪詩詩及林家棟等出席，呂良偉更上台唱了兩首粵曲。

呂良偉不敢粉墨登場

呂良偉分別與李龍和高麗合唱《合兵破曹》和《鳳閣恩仇未了情 》。他首次公開唱粵曲，要在粵劇泰斗仙姐和卿姐面前表演，直言心情緊張、壓力很大，他之前已開始操曲，望演出時穩穩陣陣，不會失禮。

呂良偉說：「唱時代曲無問題，跨界演出就有壓力，為善事才大膽答應演出。（可有叫仙姐指點？）不敢勞煩她，我一直跟卿姐徒弟楊麗紅操曲。（將來會否粉墨登場？）不可以，學粵劇技巧和做手更難。」談到工作，呂良偉表示有幾個劇本接洽中，農曆新年後先去橫店拍戲。

任達華：暫未拍得動作戲

任達華去年在中山出席活動時，被人用刀刺傷腹部和右手手指，經治療和休養後，他已開始做輕鬆工作。他身穿黑色西裝來捧場，透露傷勢已復元得七七八八，但仍要做物理治療，家中有儀器，每天做很多治療。他透露農曆新年後會拍一部電影，分別在香港、澳門及馬來西亞取景。有否動作場面？他說：「未拍得住。之前陪女兒去滑雪，都是齋睇沒落場。最近天氣很好，就跑步和游水，令自己狀態好一些。」

自誇唱粵曲是強項

任達華認為粵劇是中國傳統藝術，值得來欣賞和推廣。問他為何不表演？他自誇唱歌很好，粵曲更是強項，最愛聽阮兆輝唱南音。他說：「未公開唱過粵曲，驚一唱雀仔飛起晒，等我再學吓先。（有否介紹女兒聽粵曲？） 她喜歡rap，是rapper。」

林家棟忙剪片 望出戰影展

林家棟久沒公開露面，他表示最近忙於為謝賢（四哥）和馮寶寶演出的電影《殺出個黃昏》剪片，他說：「忙到朋友約我去玩都無時間，聖誕節都在公司剪片度過，希望電影在今年中上映。很多朋友看完初剪，都說很喜歡這部電影，稱很感動，可以參加影展。所以我要趕做音效和剪接，剪接師稍後從北京返港，他預計捱3晚通宵便可以完成。」

林家棟已看過該片逾20次，每次看都覺得結局好感動，「找年輕人來看，他們都睇到眼濕濕，所以我覺得部片得，希望多些人留意電影主題」。

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