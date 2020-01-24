【開箱】由紀錄片《獨生之國》到奧斯卡候選最佳動畫短片《妹妹》 內地女導演遠走美國 回顧一孩政策

「致我們從未出世的兄弟姊妹」

宋思琪畢業於中央美術學院，在加州藝術學院碩士畢業，之後留在美國發展，早已揚威不同的電影節；以《妹妹》為例，在布魯塞爾動畫電影節贏過最佳學生動畫短片，專門表揚動畫的安妮獎，《妹妹》亦獲提名最佳學生電影，足見其實力非凡。

《妹妹》採用定格動畫形式拍攝，講述1990年代的中國，一個男子回憶小時候與妹妹的日常生活，溫馨又感人。但他其實是獨生子，「妹妹」並不存在，純粹是他的幻想，短片最後也出現「致我們從未出世的兄弟姊妹」字眼。

中國內地在改革開放後，推行計劃生育政策，從1979年開始，在城市的家庭每戶只可以生一個兒女，超生需經審批，若違反規定，需交罰款，據報農村或少數民族才有例外，政策直到2015年才改變。據悉宋思琪在八九十年代出生，正是計劃生育政策時期的孩子，《妹妹》是她和朋友的真實經歷。宋思琪是家中少有的「老二」，她有一個哥哥，但父母最終決定把她留下。她的一個男性朋友本有一妹，卻因政策不准許，被父母打掉。

王男袱的個人經歷

不知道是政策遺留下來的巨大影響，還是女導演對「生育」問題特別敏感，去年初在辛丹斯電影節贏得評審團大獎的紀錄片《獨生之國》（One Child Nation），同樣是探討內地的一孩政策，兩名導演王男袱和張佳玲都是女性；尤其王男袱，她跟宋思琪有點相似，同樣在大陸受教育，之後負笈美國進修，並加入影壇。《獨生之國》之前她執導的紀錄片《流氓燕》，探討海南一間小學的校長聯同一個公務員侵犯6名小學女生的真實事件，被內地禁映，卻獲得不少國際電影節青睞。

王男袱1985年在江西的農村出生，同是一孩政策時期的孩子，《獨生之國》也是她的個人故事。據説王男袱是家中的第一胎，祖父很失望，於是出面反抗，希望有個孫子可以傳宗接代；王男袱的媽媽後來告訴她，生弟弟的時候，祖母就曾說若又是女孩，會把她裝進籃子裏，然後丟到外面去。片中也觸及一孩政策之下，婦女被迫絕育、墮胎、拋棄女嬰等等。王男袱在訪問中也說過，身邊的同學、朋友都是獨生子女，她曾因為有一個弟弟而感到羞恥，覺得家人做錯了什麽。

王子逸趙婷打入主流

在內地出生的女導演，近年在美國影壇發展不俗，更有人打入主流，包括有份角逐金球獎多個獎項的《別告訴她》王子逸（Lulu Wang），以及Marvel電影《永恆族》趙婷（Chloe Zhao），兩人同為80後，而且都在北京出生，巧合地年少到美國升學，並留在當地發展。